“هل العوجا” أطول جدارية وطنية بالمملكة تحتضنها الشرقية

الخبر - فهد المريخي

بدأت بالمنطقة الشرقية أعمال أطول جدارية وطنية بالمملكة تتضمن سيرة ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها ومراحل نشأتها وتطورها بمشاركة ١٧ فنانا وفنانة من مختصي الفن التشكيلي، وتأتي هذه المبادرة النوعية التي تنظمها بلدية الخبر بالتعاون مع فريق كانفش الفني تحت مسمى ” جدارية هل العوجا ” بطول ٢٠٠ م وارتفاع ٣ م على شارع الأمير تركي بن عبدالله بكورنيش الخبر .

وكشف رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن المبادرة جاءت لتعزيز الإنتماء والوطنية بين الأفراد وخلق بيئة بصرية جمالية لواجهات وطرقات محافظة الخبر ، مؤكدا أن هذه الجدارية تعد الأولى من نوعها كأطول جدارية وطنية بالمملكة تتضمن سيرة المؤسس الملك عبدالعزيز وأبناءه المملوك – رحمهم الله -وأبرز مراحل تأسيس المملكة وتطورها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله .

وأوضح المهندس الزايدي أن جدارية هل العوجا ستتحول بعد إنتهاءها إلى معلم ثقافي بالمنطقة الشرقية يحاكي تطور المملكة منذ تأسيسها ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الوطنية التي بدأ العمل بها من الأسبوع الماضي ستتضمن مشاركة فئات غالية بمجتمعنا مثل أبناء الشهداء من رجال الأمن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومرضى السرطان من خلال الرسم في أجزاء مخصصة بهذه الجدارية .

وأكد المشرف على مبادرة هل العوجا المهندس عبدالعزيز الربيع على الجهود الكبيرة التي بذلها الأفراد العاملين بهذه الجدارية منذ بداية الفكرة وحتى انطلاق العمل بها بدعم ومتابعة مسئولي بلدية الخبر ، مضيفا أن الأصداء المتميزة التي حققتها كانت مشجعة من المواطنين والمقيمين الذين كانوا خير داعم ومحفز للفنانين خلال عملهم بكورنيش الخبر .

وأشارت المشرفة على الفريق الفني ميساء الرويشد إلى مشاركة ١٧ فنانا وفنانة من مختصي الفن التشكيلي بالمنطقة الشرقية بهذه المبادرة الوطنية بينهم طفل يبلغ عمره ١٢ عاما ورجل ستيني أبدعوا جميعا في رسم الجدارية ، مبينة أن الجدارية تتضمن سيناريو وقصة تبدأ من تأسيس المملكة وحتى وقتنا الحالي حيث تستغرق فترة عمل الفنانين مايقارب اسبوعين لإنجازها بشكل النهائي .