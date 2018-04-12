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محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يطلع على برامج وأنشطة معهد الخليج للتدريب والتعليم بأبها

محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يطلع على برامج وأنشطة معهد الخليج للتدريب والتعليم بأبها
http://almnatiq.net/?p=565406
المناطق - أبها

قام معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، بزيارة لمعهد الخليج للتدريب والتعليم بمدينة أبها ، وذلك ضمن جولة معاليه على عد د من مرافق المؤسسة بمنطقة عسير  .

واطلع الدكتور الفهيد خلال الزيارة على مرافق المعهد ، وما يحتويه من أقسام وقاعات للتدريب والتعليم ، ومعامل للحاسب الألي ،  التي زودت بأحدث التقنيات الحديثة للتعليم والتدريب .

كما استمع معاليه من مدير المعهد عماد بن عمر مدخلي ، لشرح موجز عن النشاطات والبرامج التي يقدمها معهد الخليج للتدريب والتعليم  بأبها للمستفيدين ، بالإضافة إلى البرامج و الخطط المستقبلية للمعهد .

وفي نهاية الزيارة قدم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، شكره وتقديره لمنسوبي المعهد ، على ما يقومون به من أعمال جبارة ، للإرتقاء ببرامج وأنشطة المعهد في مجال التدريب والتطوير ،  على مستوى المعاهد التابعة للمؤسسة بشكل عام ، وعلى مستوى معاهد قطاع التدريب الأهلي بشكل خاص .

من جانبه قدم مدير  ومنسوبي المعهد ، شكرهم وتقديرهم للدكتور الفهيد ، على دعمه واهتمامه الدائم بقطاع التعليم الأهلي بالمؤسسة ، مؤكدين أن زيارة معاليه ، تدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، للإرتقاء ببرامج وأنشطة المعهد المقدمة للمجتمع .

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