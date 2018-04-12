محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يطلع على برامج وأنشطة معهد الخليج للتدريب والتعليم بأبها

المناطق - أبها

قام معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، بزيارة لمعهد الخليج للتدريب والتعليم بمدينة أبها ، وذلك ضمن جولة معاليه على عد د من مرافق المؤسسة بمنطقة عسير .

واطلع الدكتور الفهيد خلال الزيارة على مرافق المعهد ، وما يحتويه من أقسام وقاعات للتدريب والتعليم ، ومعامل للحاسب الألي ، التي زودت بأحدث التقنيات الحديثة للتعليم والتدريب .

كما استمع معاليه من مدير المعهد عماد بن عمر مدخلي ، لشرح موجز عن النشاطات والبرامج التي يقدمها معهد الخليج للتدريب والتعليم بأبها للمستفيدين ، بالإضافة إلى البرامج و الخطط المستقبلية للمعهد .

وفي نهاية الزيارة قدم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، شكره وتقديره لمنسوبي المعهد ، على ما يقومون به من أعمال جبارة ، للإرتقاء ببرامج وأنشطة المعهد في مجال التدريب والتطوير ، على مستوى المعاهد التابعة للمؤسسة بشكل عام ، وعلى مستوى معاهد قطاع التدريب الأهلي بشكل خاص .

من جانبه قدم مدير ومنسوبي المعهد ، شكرهم وتقديرهم للدكتور الفهيد ، على دعمه واهتمامه الدائم بقطاع التعليم الأهلي بالمؤسسة ، مؤكدين أن زيارة معاليه ، تدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، للإرتقاء ببرامج وأنشطة المعهد المقدمة للمجتمع .