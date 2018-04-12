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إطلاق الحسابات الرسمية للقمة العربية

إطلاق الحسابات الرسمية للقمة العربية
http://almnatiq.net/?p=565409
المناطق - واس

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والإعلام ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية ،الحسابات الرسمية للدورة التاسعة والعشرين للقمة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب” (@ArabSummit2018).
وتواكب الحسابات أعمال الدورة الـ29 للقمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الظهران عبر تغطية شاملة ومستمرة من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انطلق حساب القمة على موقع تويتر بتغريدات حول الاجتماع التحضيري لكبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية.
ويعمل على إدارة الحساب فريق مشترك من مركزي التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والإعلام والاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، وعلى مدار الساعة طوال مدة انعقاد القمة واجتماعاتها التحضيرية بين الرياض والظهران.

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