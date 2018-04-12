مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

المناطق - الجوف

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم عدد من قرارات التكليف على النحو التالي: الأستاذة ماجدة بنت فرحان المطلق مشرفة لغة عربية بمكتب تعليم سكاكا “بنات”, الأستاذة رحاب بنت محمد الفلاح مشرفة علوم إدارية بمكتب تعليم سكاكا “بنات”, الأستاذة أماني بنت طلال الجابر مشرفة علوم بمكتب تعليم سكاكا “بنات”, الأستاذة وفاء بنت صلفيق الشمري مشرفة نشاط طالبات بمكتب تعليم طبرجل, الأستاذة انتصار بنت سالم الشراري مشرفة خدمات طلاب بمكتب تعليم طبرجل.