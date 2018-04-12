مقيم يقتل آخر بوادي جازان من بني جلدته بساطور وسكين

المناطق - جازان

أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه ورد بلاغ لمركز شرطة وادي جازان مساء أمس مفاده مقتل وافد من جنسية عربية على يد أحد أبناء جلدته داخل حوش بأحدى القرى التابعة لمركز وادي جازان.

وفور تلقي البلاغ تم إنتقال المختصين للموقع ووجد الشخص مضرجاً بدمائه وقد فارق الحياة أثر تعرضه لثلاث طعنات بالرقبة والصدر بالة حادة(ساطور وسكين) وجدت في مسرح الجريمة.

مضيفاً بأن الجاني أحد أبناء جلدة القتيل ويبلغ من العمر ٤٠ عاماً وقد بادر بتسليم نفسه عند مشاهدته لرجال الأمن فتم التحفظ عليه ولم يفصح عن أسباب إرتكابه للجريمة.

وأشار الحكمي إلى نقل الجثمان للمستشفى وإشعار النيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق والله الموفق.