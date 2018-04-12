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أمانة الاحساء : إزالة 12 مظلة عشوائية في العيون وبلداتها

أمانة الاحساء : إزالة 12 مظلة عشوائية في العيون وبلداتها
http://almnatiq.net/?p=565421
المناطق - الأحساء

أشار المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل الى انه وامتداداً لبرامج الأمانة الهادفة الى إزالة سلبيات التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري ، نفذت بلدية العيون حملات متواصلة لإزالة مظلات “صفائح الحديد والخشب” العشوائية والمخيمات المقامة بطرق مخالفة في المواقع حول اطراف المدينة والبلدات التابعة لها ، حيث تم خلال الفترة الماضية إزالة 12 ” مظلة وانشاءات عشوائية ”  والحملات متتابعة للارتقاء بالخدمات البلدية ورفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة للمدينة .

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