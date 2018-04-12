احدث الأخبار

السياحة تشارك بندوة ” آثار الجوف وأهميتها وسبل المحافظة عليها “
منطقة الجوف
 غرفة الرياض تحصر عوائق الاستيراد وتبحث مقترحات معالجتها
منطقة الرياض
 أمانة الاحساء : إزالة 12 مظلة عشوائية في العيون وبلداتها
المنطقة الشرقية
 مقيم يقتل آخر بوادي جازان من بني جلدته بساطور وسكين
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية
منطقة الجوف
 غرفة القصيم تلقي الضوء على نظام الأوراق التجارية السعودي
منطقة القصيم
 إطلاق الحسابات الرسمية للقمة العربية
أبرز المواد
 محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يطلع على برامج وأنشطة معهد الخليج للتدريب والتعليم بأبها
منطقة عسير
 “هل العوجا” أطول جدارية وطنية بالمملكة تحتضنها الشرقية
المنطقة الشرقية
 التأمينات الاجتماعية: إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين في بداية كل شهر ميلادي بدءاً من 1 يونيو 2018م
أبرز المواد
 جمرك الدرة يحبط تهريب قرابة 13 ألف حبة كبتاجون
أبرز المواد
 مجلس جامعة الملك خالد يقر برنامج للدكتوراه والماجستير
منطقة عسير
شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

أبرز المواد
الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

أبرز المواد
متحدث التحالف: إسقاط طائرة معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها

متحدث التحالف: إسقاط طائرة معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها

أبرز المواد

السياحة تشارك بندوة ” آثار الجوف وأهميتها وسبل المحافظة عليها “

السياحة تشارك بندوة ” آثار الجوف وأهميتها وسبل المحافظة عليها “
http://almnatiq.net/?p=565427
المناطق - الجوف

نظم المركز الثقافي بمنطقه الجوف ندوة بعنوان ” آثار الجوف وأهميتها وسبل المحافظة عليها “, قدمها كل من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري, ومدير مكتب الآثار بالجوف الأستاذ سلطان الدهام ، وأدارها الأستاذ جلال الطالب وذلك على مسرح المركز بمدينة سكاكا صباح أمس الثلاثاء .

وبدأت الندوة بحديث للدكتور جهز الشمري رحب فيه بالحضور وأكد على أهمية الآثار التي تشكل تاريخ وحضارات الأمم , وتحدث عن الدور التي تمثله الهيئة بالحفاظ على هذا الموروث والتاريخ والعمل على تطويره ورفع قيمته الاقتصادية , وأكد على الدور الذي يلعبه شركاء الهيئة ويمثله المجتمع المحلي الذي يعد ساعداً أساسيا في الحفاظ على التراث , وقال أن الفرع حرص على عقد شراكات مختلفة مع القطاعات لنشر ثقافة الحفاظ على الآثار حيث عقد شراكة مع إدارة التعليم بالمنطقة , واليوم بيشارك في ندوة ينظمها أحد مراكز وزارة الإعلام .

وأوضح الشمري ما يتم من مجموعة أعمال بمنطقة الجوف يقوم بها فرع الهيئة وفق متابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية الذي وجه بعدد من الأعمال والمشاريع لدعم القطاع السياحي بالمنطقة والاستفادة من التنوع البيئي الذي تتميز به منطقة الجوف , وعلى رأس المشاريع موقع الشويحطية الذي ينتظر أن يكون أحد مواقع الجذب السياحي بعد نهاية الأعمال التطويرية التي تتم فيه , وكذلك متابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام للهيئة .

وعرض للحضور عدداً من التجارب الناجحة في قطاع السياحة داعياً الجميع لزيارة الفعاليات التي تنظمها الهيئة ضمن مهرجان تمور الجوف , وتحدث عن تطور قطاع الإيواء بالمنطقة وزيادة عدد المنشآت فيه , وعن الخطط الإستراتيجية التي تضعها الهيئة لتطوير كافة القطاعات .

بعدها سلط الأستاذ سلطان الدهام الضوء على المواقع الأثرية بمنطقة الجوف مقدما تعريفا لما تحتضن المنطقة من مواقع على مر العصور , لافتاً أن منطقة الجوف تتميز بالتنوع حيث تمتلك مواقع شهدت كافة العصور منذ استيطان البشرية في موقع الشويحطية وحتى العصر الإسلامي في مسجد عمر بن الخطاب , وشدد على أهمية الحفاظ على المواقع والعمل على تطويرها , وإعادة القطع الأثرية للهيئة للحفاظ عليها وعرضها في متاحفها .

وفي نهاية الندوة كرم مدير المركز الثقافي الأستاذ مرضي الكويكبي المشاركين والتقطت الصور التذكارية .

روابط ذات صلة

مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية
مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز يواصل تفعيل التحول الإلكتروني

مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز يواصل تفعيل التحول الإلكتروني
المشاهير يشعلون مهرجان تمور الجوف

المشاهير يشعلون مهرجان تمور الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*