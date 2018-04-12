السياحة تشارك بندوة ” آثار الجوف وأهميتها وسبل المحافظة عليها “

المناطق - الجوف

نظم المركز الثقافي بمنطقه الجوف ندوة بعنوان ” آثار الجوف وأهميتها وسبل المحافظة عليها “, قدمها كل من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري, ومدير مكتب الآثار بالجوف الأستاذ سلطان الدهام ، وأدارها الأستاذ جلال الطالب وذلك على مسرح المركز بمدينة سكاكا صباح أمس الثلاثاء .

وبدأت الندوة بحديث للدكتور جهز الشمري رحب فيه بالحضور وأكد على أهمية الآثار التي تشكل تاريخ وحضارات الأمم , وتحدث عن الدور التي تمثله الهيئة بالحفاظ على هذا الموروث والتاريخ والعمل على تطويره ورفع قيمته الاقتصادية , وأكد على الدور الذي يلعبه شركاء الهيئة ويمثله المجتمع المحلي الذي يعد ساعداً أساسيا في الحفاظ على التراث , وقال أن الفرع حرص على عقد شراكات مختلفة مع القطاعات لنشر ثقافة الحفاظ على الآثار حيث عقد شراكة مع إدارة التعليم بالمنطقة , واليوم بيشارك في ندوة ينظمها أحد مراكز وزارة الإعلام .

وأوضح الشمري ما يتم من مجموعة أعمال بمنطقة الجوف يقوم بها فرع الهيئة وفق متابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية الذي وجه بعدد من الأعمال والمشاريع لدعم القطاع السياحي بالمنطقة والاستفادة من التنوع البيئي الذي تتميز به منطقة الجوف , وعلى رأس المشاريع موقع الشويحطية الذي ينتظر أن يكون أحد مواقع الجذب السياحي بعد نهاية الأعمال التطويرية التي تتم فيه , وكذلك متابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام للهيئة .

وعرض للحضور عدداً من التجارب الناجحة في قطاع السياحة داعياً الجميع لزيارة الفعاليات التي تنظمها الهيئة ضمن مهرجان تمور الجوف , وتحدث عن تطور قطاع الإيواء بالمنطقة وزيادة عدد المنشآت فيه , وعن الخطط الإستراتيجية التي تضعها الهيئة لتطوير كافة القطاعات .

بعدها سلط الأستاذ سلطان الدهام الضوء على المواقع الأثرية بمنطقة الجوف مقدما تعريفا لما تحتضن المنطقة من مواقع على مر العصور , لافتاً أن منطقة الجوف تتميز بالتنوع حيث تمتلك مواقع شهدت كافة العصور منذ استيطان البشرية في موقع الشويحطية وحتى العصر الإسلامي في مسجد عمر بن الخطاب , وشدد على أهمية الحفاظ على المواقع والعمل على تطويرها , وإعادة القطع الأثرية للهيئة للحفاظ عليها وعرضها في متاحفها .

وفي نهاية الندوة كرم مدير المركز الثقافي الأستاذ مرضي الكويكبي المشاركين والتقطت الصور التذكارية .