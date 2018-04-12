شاهد بالفيديو درس تطبيقي لمادة الانجليزية لعدد من الإستراتيجيات يبهر الحضور بالثانوية الثانية بالحوية

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http://almnatiq.net/?p=565433
الطائف - عادل الزهراني
أقامت  الثانوية الثانية ممثلة بمعلمة  الإنجليزي  المدربة  أميرة  الزهراني  درسا  تطبيقيا  عن استراتجيات  التعلم النشط والواقع المعزز  للتقنية الحديثة وقد حضر  الدرس  كلا من رئيسة قسم الانجليزي الأستاذة فاطمة الصخيري    وقائدة المدرسة الأستاذة سترة العصيمي   وعدد من  المعلمات زائرات من خارج المدرسة  ومعلمات المدرسة
وكان الدرس  وفق رؤية 2030 مدعما بالتقنيات الحديثة مستخدمة إستراتيجية التمثيل  Role play  تحدث الدرس  عن  العادات الصحية الأكل الصحي وغير الصحي  مؤثقة ذلك بمشهد تمثيلي  من تقديم طالبات الصف الثالث الثانوى  كما استخدم تقنية الايباد  اللوحي  ماساعد الطالبات في  التفاعل مع الدرس  ومع المعلمة  التي سخرت  كل  خبراتها التدريبية والتدريسية  في  الخروج بمخرجات  تساعد الطالبات في التلقي وأثر ذلك  في الميدان كما حفزت المعلمة طالباتها بعدد من  الهدايا  وسط بيئة تعليمية جاذبة  .
وفي نهاية الدرس اثنت الأستاذة فاطمة  الصخيري  على ماقامت به المعلمة   من تميز ودرس  يدل على  إبداع المعلمة وتسخير كل خبراتها كما شكرت طالباتها اللاتي كن متفاعلات محبات  للمادة  والمدرسة  عموما.
كما اثنت قائدة المدرسة على  المعلمة على ماقامت به سائلة المولى أن يجعل ماقدمته بميزان حسناتها ومن تميز إلى تميز.

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