شاهد بالفيديو درس تطبيقي لمادة الانجليزية لعدد من الإستراتيجيات يبهر الحضور بالثانوية الثانية بالحوية

الطائف - عادل الزهراني

أقامت الثانوية الثانية ممثلة بمعلمة الإنجليزي المدربة أميرة الزهراني درسا تطبيقيا عن استراتجيات التعلم النشط والواقع المعزز للتقنية الحديثة وقد حضر الدرس كلا من رئيسة قسم الانجليزي الأستاذة فاطمة الصخيري وقائدة المدرسة الأستاذة سترة العصيمي وعدد من المعلمات زائرات من خارج المدرسة ومعلمات المدرسة

وكان الدرس وفق رؤية 2030 مدعما بالتقنيات الحديثة مستخدمة إستراتيجية التمثيل Role play تحدث الدرس عن العادات الصحية الأكل الصحي وغير الصحي مؤثقة ذلك بمشهد تمثيلي من تقديم طالبات الصف الثالث الثانوى كما استخدم تقنية الايباد اللوحي ماساعد الطالبات في التفاعل مع الدرس ومع المعلمة التي سخرت كل خبراتها التدريبية والتدريسية في الخروج بمخرجات تساعد الطالبات في التلقي وأثر ذلك في الميدان كما حفزت المعلمة طالباتها بعدد من الهدايا وسط بيئة تعليمية جاذبة .

وفي نهاية الدرس اثنت الأستاذة فاطمة الصخيري على ماقامت به المعلمة من تميز ودرس يدل على إبداع المعلمة وتسخير كل خبراتها كما شكرت طالباتها اللاتي كن متفاعلات محبات للمادة والمدرسة عموما.

كما اثنت قائدة المدرسة على المعلمة على ماقامت به سائلة المولى أن يجعل ماقدمته بميزان حسناتها ومن تميز إلى تميز.