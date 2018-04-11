بلدية محافظة طريف تضبط مستودع مخالف وتصادر 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة

عرعر - خالد الضبيبي

بتوجيه من سعادة رئيس بلدية محافظة طريف بالمنطقة الشمالية المهندس عودة بن خلف العنزي

نفذت إدارة الخدمات قسم صحة البيئة عددا من الجولات الميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، حيث تم خلال الجولة ضبط مستودع مخالف يحتوي على مواد غذائية مخالف للأنظمة والاشتراطات الصحية . و تمت مصادرة 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة ، بسبب سوء النظافة والتخزين والحفظ .

وقد اتخذت البلدية الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك حسب ماتقتضيه الأنظمة والتعليمات، وتؤكد بلدية محافظة طريف للجميع الحرص على عدم التهاون في الأمور المتعلقة بصحة الإنسان .