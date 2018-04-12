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تعليم البرك يدشن الحملة التوعوية بمرض الجرب

تعليم البرك يدشن الحملة التوعوية بمرض الجرب
http://almnatiq.net/?p=565455
البرك - محمد الغبيشي
دشن مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية الاستاذ مقبول بن حسن العمري ونيابة عن مدير مكتب التعليم بمحافظة البرك الاستاذ عبد الرحمن ابو زلفه الحملة التوعويه بمرض الجرب وذلك بالتعاون مع قطاع الصحة العامة بالمحافظة وقد حضر التدشين كل من مساعد مدير قطاع الصحه العامه بمحافظة البرك علي بن محمد الهلالي الاخصائي بندر حسان الخريصي نيابة عن مدير مستشفى البرك العام الاستاذ علي بن عمر الفاهمي وقائد مدرسة موسى بن نصير الاستاذ عبد الله احمد الهلالي والمرشدين الصحيين بمدارس تعليم البرك حيث بدا حفل التدشين بمقدمة للمرشد الصحي بمدرسة موسى بن نصير (تطوير) الابتدائية بالبرك رحب فيها بالحضور بعدها تم تدشين الحملة عن طريق مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية ومساعد مدير القطاع الصحة العامة ومندوب مدير مستشفى البرك العام
وذلك بالضغط على اللوحه الالكترونية بعدها القى مساعد مدير المكتب كلمة شكر فيها قطاع الصحة العامة على تعاونهم الدائم مع مكتب التعليم في كل الامور التوعوية كذلك قدم شكره لقيادة مدرسة موسى بن نصير لاستضافة هذا التدشين بقاعة الشهداء للتدريب بالمدرسة بعد ذلك القيت محاضره لمنسق الصحة المدرسية بقطاع البرك الصحي الدكتور ايمن احمد الفار الذي تحدث عن هذا المرض وبين اسباب الاصابة وطريقة العلاج داعيا المرشدين الصحيين الى ضرورة التوعية متمنين السلامة للجميع .

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