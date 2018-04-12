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انطلاقة أعمال الجمعية العمومية الــ 16 لرواد الحركة الكشفية بالمملكة

انطلاقة أعمال الجمعية العمومية الــ 16 لرواد الحركة الكشفية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=565458
المجمعة - مبارك الدوسري

شهد رئيس مركز حوطة سدير فهد بن صالح الزكري، صباح اليوم حفل افتتاح أعمال الاجتماع الــ 16 للجمعية العمومية لرواد الحركة الكشفية بالمملكة ، والذي أُقيم في قاعة كلية العلوم والدراسات الانسانية في حوطة سدير .

 القى خلال  حفل الافتتاح مسئول مكتب رواد المجمعة عبدالله بن سعد المزروع كلمة رحب فيها بالمشاركين ، وتمنى لهم التوفيق في أعمالهم وتحقيق التطلعات من خلال ورش العمل واللقاءات التي يتضمنها جدول أعمال اللقاء، القيت بعدها قصيدة للرائد الكشفي حمد العثمان ، ثم القى نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد كلمة أكد فيها على الدور الذي تضطلع به مكاتب الرواد المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة في تقديم الخدمات المجتمعية في العديد من المجالات ، ومساهمتهم للإنطلاق بالعمل التطوعي الى آفاق أكبر واوسع من خلال مايقدمون من تعزيز للمبادرات المجتمعية  ونشر لثقافة العمل التطوعي وهو مايتماشى مع خطط الجمعية في تحقيق رؤية المملكة  2030 في جانب العمل التطوعي .

قدم بعد ذلك مجموعة من الكشافة أوبريت ترحيبي ، قبل ان يكرم الزكري والفهد الرعاة والداعمين وتلتقط الصورة التذكارية للاجتماع .

حضر حفل الافتتاح رئيس بلدية حوطة سدير المهندس فهد الرميح ، ومدير تعليم محافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعة .  

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