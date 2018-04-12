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أمير نجران يستقبل أمير الفوج ٣٨

أمير نجران يستقبل أمير الفوج ٣٨
http://almnatiq.net/?p=565558
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الشعب السعودي أسرة واحدة، يفرحهم ما يفرح أحدهم، ويحزنهم ما يحزنه، بفضل وحدتهم وتكاتفهم في ما بينهم، والتفافهم حول ولاة أمرهم.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، أمير الفوج الثامن والثلاثين بالحرس الوطني المكلف، ركان بن سعود الأيداء ومرافقيه، الذي قدموا للتعبير عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، على مواساة أسرتهم في وفاة أمير الفوج السابق، نايف بن محمد الفرحان الأيداء، الأسبوع الماضي.

وأعرب سموه عن صادق دعائه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمد أسرته بالتوفيق والعون لمواصلة مسيرة أبيهم وأسلافهم في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وعبّر الأيداء، باسمه ونيابة عن أسرته وأفراد الفوج، عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، ولكل من واساهم، سائلين الله أن يجعل سعيهم في موازين حسناتهم.

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