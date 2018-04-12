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أمير نجران لمدير “الرقابة” الجديد: مكافأة الموظف المتميز تبدأ بمحاسبة المقصر

أمير نجران لمدير “الرقابة” الجديد: مكافأة الموظف المتميز تبدأ بمحاسبة المقصر
http://almnatiq.net/?p=565562
المناطق - نجران

شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تطبيق مبدأ العدالة في تقييم الموظفين، ومجازاة المحسن بقدر محاسبة المقصر.

وأكد سموه لدى استقباله مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة المكلف، عناد بن فارس الحويفي، بمناسبة تكليفه، أن مكافأة الموظف المتميز تبدأ بمحاسبة المقصر، مبيّنًا بقوله “إن الموظف لم يتم تعيينه إلا لخدمة المواطن، فإن قصّر في أداء عمله، قلّت الخدمة عن المواطن، فتجب محاسبته بحجم تقصيره، مقابل الموظف المتميّز الذي يلزمنا مكافأته على إخلاصه وتفانيه من أجل المواطن”

وبارك سموه خلال اللقاء تكليف عناد الحويفي بهذا المنصب، معربًا عن أمنياته له بالتوفيق والعون في مهمته الجديدة.

وعبّر مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات، واعدًا ببذل قصارى الجهود، والعمل بكل صدق وإخلاص في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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