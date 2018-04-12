الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في البيضاء اليمنية

المناطق _ عدن

أحرز الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالتحالف العربي اليوم، تقدماً جديداً في مديرية ردمان شمال محافظة البيضاء.

ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع المهمة بما فيها “سوق قانية” وسط انهيار واسع في صفوف المليشيا الانقلابية”.

وأضاف أن الجيش الوطني تمكن من تحرير “جبل الحنكة” و”جبل العفير” و”جبل الهداه” و”سوق قانيه” والجبال المحيطة به بالكامل بما فيها “جبل صينية” و”مفرق العبديه”، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني تحاصر “جبل مسعودة” الاستراتيجي و”جبل العر” من ثلاثة اتجاهات (الشمال والغرب والشرق).

ولفت إلى أن المعارك ما تزال مستمرة، وسط تقدم ثابت للجيش وحالة انهيار وهلع في أوساط مليشيا الحوثي وفرار جماعي لأفرادها بعد تلقيها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال الساعات الماضية.