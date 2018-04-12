احدث الأخبار

الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في البيضاء اليمنية
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل مدير فرع مؤسسة الراجحي الخيرية بالمنطقة
منطقة الباحة
 بلدية السعيرة تزيل 30 سيارة تالفة
المنطقة الشرقية
 أمير نجران لمدير “الرقابة” الجديد: مكافأة الموظف المتميز تبدأ بمحاسبة المقصر
منطقة نجران
 أمير نجران يستقبل أمير الفوج ٣٨
منطقة نجران
 مجلة (بيجستو تيكو) اليابانية: معرض (روائع الآثار السعودية) يبرز ما كانت تعيشه مكة والمدينة من رخاء في العصور الاسلامية
أبرز المواد
 أمين هيئة المحامين: ” قياس ” يتميز بمنهجية علمية وأكد حضوره وانتشاره الواسع
منطقة الرياض
 الجهيمي: انطلاقة صناعة الاجتماعات السعودية طموحة وتتفق مع مكانة المملكة الاقتصادية
منطقة الرياض
 صحة عسير تدشن أول عيادة تغذية متنقلة في المملكة
منطقة عسير
 د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”
منطقة الرياض
 أمير نجران في افتتاح مقر الشؤون الصحية: طموحنا أن لا نضطر لتحويل مريض إلى مناطق أخرى
منطقة نجران
 افتتاح المعرض التسويقي السنوي للأسر المنتجة ” إنتاجي منصة انطلاقي ” بتعليم الأحساء
المنطقة الشرقية
شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

أبرز المواد
الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

أبرز المواد
شاهد.. “سيمبسون الخليج” متنبئا منذ 2011 : قطر تنتظر “مصيبة” ولن تنظم كأس العالم 2022

شاهد.. “سيمبسون الخليج” متنبئا منذ 2011 : قطر تنتظر “مصيبة” ولن تنظم كأس العالم 2022

أبرز المواد

الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في البيضاء اليمنية

الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في البيضاء اليمنية
http://almnatiq.net/?p=565563
المناطق _ عدن

أحرز الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالتحالف العربي اليوم، تقدماً جديداً في مديرية ردمان شمال محافظة البيضاء.
ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع المهمة بما فيها “سوق قانية” وسط انهيار واسع في صفوف المليشيا الانقلابية”.
وأضاف أن الجيش الوطني تمكن من تحرير “جبل الحنكة” و”جبل العفير” و”جبل الهداه” و”سوق قانيه” والجبال المحيطة به بالكامل بما فيها “جبل صينية” و”مفرق العبديه”، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني تحاصر “جبل مسعودة” الاستراتيجي و”جبل العر” من ثلاثة اتجاهات (الشمال والغرب والشرق).
ولفت إلى أن المعارك ما تزال مستمرة، وسط تقدم ثابت للجيش وحالة انهيار وهلع في أوساط مليشيا الحوثي وفرار جماعي لأفرادها بعد تلقيها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال الساعات الماضية.

روابط ذات صلة

مجلة (بيجستو تيكو) اليابانية: معرض (روائع الآثار السعودية) يبرز ما كانت تعيشه مكة والمدينة من رخاء في العصور الاسلامية

مجلة (بيجستو تيكو) اليابانية: معرض (روائع الآثار السعودية) يبرز ما كانت تعيشه مكة والمدينة من رخاء في العصور الاسلامية
اتصالات أوروبية بشأن التوتر المصاحب للأزمة السورية

اتصالات أوروبية بشأن التوتر المصاحب للأزمة السورية
ملك إسبانيا يقيم مأدبة غداء تكريمًا لسمو ولي العهد

ملك إسبانيا يقيم مأدبة غداء تكريمًا لسمو ولي العهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*