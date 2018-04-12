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بلدية السعيرة تزيل 30 سيارة تالفة

بلدية السعيرة تزيل 30 سيارة تالفة
http://almnatiq.net/?p=565566
المناطق - الدمام

أزالت بلدية السعيرة، مؤخرا أكثر من ٣٠ سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء، وذلك بهدف القضاء على مسببات التلوث البصري وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية.

وتأتي الحملة ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، حيث شكلت البلدية عدد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد المظاهر السلبية في الأحياء والشوارع، وقد قامت الفرق بمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري، والمتمثلة في إزالة مخلفات البناء  والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وكذلك إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع العامة والميادين، وإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري.

وتقوم البلدية بإزالة السيارات التالفة لما تشكله من مخاطر على مستخدمي الشوارع، وأيضا لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات، حيث يتم إشعار ملاكها من خلال وضع الملصقات التحذيرية عليها بهدف إعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا.

وتبذل البلدية جهود لإزالة المخالفات، وتحذر أصحاب المركبات بسرعة رفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة الخاصة بهم أو سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين.

واكدت بعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى لتحسين المظهر الجمالي والصورة البصرية داعية إلى ضرورة تعاون الجميع معها للإبلاغ عن أي تلك المخالفات عبر مركز (940)

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