أمير الباحة يستقبل مدير فرع مؤسسة الراجحي الخيرية بالمنطقة

المناطق - الباحة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بالمبادرات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بالمنطقة، ودعمها للعمل الخيري في المجالات المختلفة ، مؤكدًا سموه أن نشر الخير والسلام، والتنافس على تقديمه، هو ديدن المجتمع السعودي الكريم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع مؤسسة الراجحي الخيرية بالمنطقة علي بن جمعان آل سليمان وأعضاء المؤسسة .

وطالب سمو أمير الباحة منسوبي المؤسسة بتقدم الرؤى والمقترحات التي تعتزم المؤسسة القيام بها في المنطقة ، مشيراً سموه إلى أهمية حل جميع المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات الخيرية لمؤسسة الراجحي بالمنطقة .

من جانبه أستعرض مدير فرع المؤسسة بالمنطقة علي آل سلميان ، الأعمال الخيرية التي قامت بها المؤسسة التي تضمنت ضخ ما يقارب 100 مليون ريال خلال الـ 12 سنة الماضية شملت دعم مختلف القطاعات والأعمال الخيرية بالمنطقة ، مشيراً إلى المشروعات المستقبلية التي تسعى المؤسسة إلى دعمها ومنها دعم الكيانات والجمعيات الخيرية ، ومشروع الاستدامة المالية الذي يهتم بدعم الأوقاف والاستثمارات التي تعود بالنفع على المجتمع والمؤسسة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بأعمال ومشروعات فرع المؤسسة بالمنطقة .

وفي ختام الاستقبال تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من مدير فرع مؤسسة الراجحي الخيرية بالمنطقة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .