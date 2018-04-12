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الكلية التقنية للبنات بالباحة تقيم ثلاث ورش عمل تدريبية

الكلية التقنية للبنات بالباحة تقيم ثلاث ورش عمل تدريبية
http://almnatiq.net/?p=565575
المناطق - الباحة
تتواصل في الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة فعاليات ” تمكين” في يومها الثاني بإقامة ثلاث ورش عمل تدريبية وبرنامج لياقي متنوع، وذلك بقاعة مركز الملك عبدالعزيز الحضاري في مدينة الباحة.
وقدمت المدربة رجاء الغامدي ورشة العمل الأولى بعنوان “مبادى المكياج” تناولت فيها الطريقة الصحيحة في اختيار أدوات التجميل التي تستخدم لتحديد شكل الوجه والبشرة وأنواعها والفرص المتاحة للانخراط في سوق العمل .
فيما تطرقت المدربة رانيا عقيل في الورشة التدريبية الثانية لـ”صناعة الدمى” ونوهت خلال الورشة بأن صناعة الدمى من الأنشطة والمشاريع التي لها مستقبل واعد في الأسواق وتحقق أرباحا جيدة, مبينة أن صناعة الدمى موجهة بالدرجة الأولى إلى من يتقن حرفة الخياطة وتفصيل الملابس، كمشروع ثاني و داعم لمشروعهن الرئيسي الخياطة وتفصيل الملابس, مشيرة إلى أن الموهبة واللمسة الفنية والخيال الذي سيساهم في ابتكار الأفكار الجديدة والرائعة .
وقدمت المدربة تغريد الحارثي ورشتها التدريبية الثالثة بعناون “مبادىء الأعمال”, صورة تفصيلية لإدارة الأعمال والموائمة بين القيم الإنسانية ومتطلبات التطور التقني، بالإضافة إلى تحليل العوامل التي تؤثر في الإنتاج ، مضيفةً أن البرنامج يهدف إلى تمكين المتدربة من مبادىء الإدارة واتخاذ وصنع القرار, إضافة إلى التعريف بعلم الإدارة وأهميته لاسيما أثناء ممارسة العمل .
واختتمت فعاليات ” تمكين ” في يومها الثاني بفعالية sport day التي لاقت تفاعلاً جيداً وحضوراً مميزاً من الزائرات حيث قدمت أخصائية التغذية بجامعة الباحة الدكتور هالة محمد معلومات عن التغذية السليمة وأهميتها في الحفاظ على الصحة بشكل عام وما يشكله الغذاء الصحي المتوازن الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية من فوائد للجسم، كما استعرضت المشرفة التربوية بتعليم الباحة مهرة سعيد بنان فوائد ممارسة الرياضة في خفض معدل نبضات القلب أثناء الراحة، والوقاية من أمراض القلب والشرايين والجلطة القلبية من خلال التحكم أو خفض معدل الكولسترول في الدم، والتخلص من الوزن الزائد بتقليل الدهون.
وأوضحت منسقة العلاقات العامة والإعلام بالكلية التنقية للبنات في الباحة وجدان سعيد الغامدي أن الفعاليات مستمره حتى يوم الاثنين القادم حسب الجدول المتعمد ويقدم خلالها العديد من الورش التدريبية والفعاليات المتنوعة بالإضافة إلى بازار وركن خاصة للطفل وبرامج ترفيهيه وتثقيفيه تعزز قدرات المرأة لتقوم بادوراها المجتمعية والتنموية.

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