العريفي يزور مهرجان الاسياح ويشيد بالفعاليات

أشاد محافظ الاسياح محمد العريفي بالجهود المبذولة وبالتطور النوعي الملحوظ والأفكار التي ساهمت في جذب الزوار وتحفيزهم خلال زيارته يوم الأربعاء لمهرجان الاسياح الذي يقام بالمحافظة في منتزه الأمير فيصل بن بندر ، تحت إشراف لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وتنظيم مؤسسة وخم لتنظيم الفعاليات والمهرجانات ، وانطلقت فعاليته يوم الخميس الماضي ويستمر لمدة 10 أيام بمشاركة 50 من الأسر المنتجة والمحلات التجارية

وتجول العريفي في المهرجان يرافقه وكيل المحافظة نايف بن حجاج ورئيس البلدية المهندس عبدالمحسن العمار ومدير مرور الاسياح العقيد صالح اللاحم وأمين لجنة التنمية السياحية صالح الفهيد

واطلع على الفعاليات والبرامج التي شملت مشاركات الأسر المنتجة ومسرح الفعاليات الثقافية والمسابقات والبرامج الترويحية للأسرة والطفل والخدمات التي يقدمها مركز فضاء الإبداع لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك مشاركة ومعرض القطاع الصحي وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واستمع لشرح عن المهرجان من قبل الرئيس التنفيذي أحمد الصقري .