جامعة القصيم تناقش ظاهرة الصحوة كظاهرة اجتماعية ومدى تأثيرها في وعي المجتمع

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أوضح معالي الأستاذ الدكتور توفيق السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية أن مناقشة موضوع الصحوة في هذا الوقت يجب ألا يُفهم أنه في مواجهة مع الدين أو التدين، فالمملكة العربية السعودية لا يمكن لأحد أن يزايد عليها في حملِ رسالة الإسلام والدعوة إليه، وكذلك في نشر العلم الشرعي ونشر الخير والرحمة للعالمين، فهذا أمر لا يمكن لأحد أن يزايد على المملكة فيه، مؤكدا أن القصيم قد كسبت الريادة والسبق في طرح موضوع “الصحوة” للنقاش العام في مؤتمر علمي، وذلك نظراً لما يتعلق بهذا المصطلح – الذي يعتبر موضوع الساعة – وما يرتبط به من إشكالات في المفهوم وإشكالات في السلوك الحركي والسلوك الدعوي الذي مرت به المنطقة كلها وليست المملكة العربية السعودية وحدها،

وقدم “السديري” ورقة علمية بعنوان “تشخيص الصحوة”، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لمؤتمر الصحوة “دراسات في المفهوم والإشكالات” الذي تنظمه جامعة القصيم ممثلة في وحدة التوعية الفكرية يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 من شهر رجب لعام 1439هـ، بحضور الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، حيث حملت الجلسة عنوان “الصحوة التاريخ والخطاب” وأدارها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، كما قدم “السديري” الشكر لجامعة القصيم ممثلة في معالي مديرها, ووحدة التوعية الفكرية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية ووكلاء الجامعة وأساتذتها وأعضائها وجميع منسوبيها وكل من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر الرائد.

وأكدت دراسة “السديري” على أن هذه البلاد تعيش في صحوة منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله – لكن جاءها مفهوم ملتبس وهو مفهوم الصحوة الحركية، حينما دخلت التنظيمات الحركية المنتسبة إلى الإسلام إلى المملكة كغيرها من البلاد العربية والإسلامية فبدأ انتشار هذا المفهوم وهذا المصطلح الذي مع الأسف رُبط ربطاً خاطئاً بالدين، مشيرًا إلى ما كتبه عن الصحوة وعن تشخيصها، حيث ذكر الأسس والمنطلقات الفكرية للصحوة الحركية وأعطى لمحة عن الحراك الفكري العربي في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي حينما أصبح الإسلام لدى عامة المسلمين مجرد تراث وعادات وتقاليد، ونشأت في تلك الفترة في نهاية القرن التاسع عشر الحركات العلمانية والقومية لدى كل من الأتراك والعرب والهنود وتحالف العرب ممثلين في ذلك الوقت بوالي الحجاز الشريف حسين مع الغرب إنجلترا فرنسا روسيا ضد الدولة العثمانية وحدث ما حدث من اتفاقية ، هذه اتفاقية ثلاثية، وما تلاها من أحداث، وما تلاها من إعطاء قسم من فلسطين لليهود.

وأشار “السديري” إلى الصراع الفكري الذي نشأ في العالم العربي في تلك المرحلة وتمثل في ثلاث توجهات كبرى هي: التوجه الليبرالي وكانوا في ذلك الوقت ينظر إليهم على أنهم عملاء للغرب، والتوجه القومي وكانوا معادين للغرب ويميلون إلى المعسكر الاشتراكي والايدلوجية الشرقية الاشتراكية، بالإضافة إلى التوجه الثالث وهم الشيوعيون الخلص ولم يكن لهم ذلك القبول الكبير في العالم العربي والإسلامي، لأن الشيوعية ضد الدين بشكل مباشر، فلم يكن في ذلك الوقت هناك أحزاب أو حركات إسلامية سياسية، مؤكدًا أن هذا لا يعني عدم وجود قيادات إسلامية، بل وجد من العلماء في ذلك الوقت من كانوا يمثلون قيادات في مرحلة البناء ومرحلة التحرر من الاستعمار في العالم العربي والإسلامي.

وقد انبثقت فكرة الجامعة الإسلامية كفكرة سياسية وليست فكرة دينية بقيت هذه الفكرة لدى النُخب الفكرية والأكاديمية وعلية القوم، ولم تتحول هذه الفكرة من النظرية إلى التطبيق في العالم العربي إلا عندما أسس حسن البنا عام 1928م أول حزب تبنى التفسير النفعي أو المصلحي أو التفسير السياسي للإسلام وهذا التفسير له أيدولوجيته التي تهدف إلى الوصول إلى الحكم ثم تطبيق هذه الأيدولوجية.

ويتناول “السديري” في ورقته البحثية أمرين رئيسين: الأول هو المنطلق الفكري لما يمكن أن يسمى بالصحوة الحركية وهو التفسير النفعي أو المصلحي أو السياسي للإسلام وحدد معنى ونشأة هذا التفسير وما يتعلق به, أما القسم الثاني فهو عن جماعات التفسير السياسي للإسلام في المملكة العربية السعودية التي تمثل عصب الصحوة والصحوة الحركية وتكوين هذه الجماعات ونشأتها، ويقصد بتفسير الإسلام تفسير الدين أو المفهوم الكلي للوحى وللرسالة والنبوة والشريعة والعبادة واليوم الآخر ليس المقصود تفسير آية أو جملة آيات أو شرح حديث أو بيان حكم معين إنما المقصود معرفة العلل والحكم والمقاصد والغايات للدين كله أو لباب من أبوابه أو حكم من أحكامه، هذه المعرفة تتكون من مجموعة من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وهى تلك المقررة بأدلة من الكتاب والسنة.

ويرى “السديري” أن من أهم وأخطر أنواع التفسير النفعي المصلحي للدين التي سادت مع الأسف خلال المئة سنة الماضية هي التفسير السياسي للإسلام، هذا التفسير كان له آثاره التي رسمت توجه كثير من المسلمين في العصر الحديث، وبنيت على هذا التفسير نظريات وآراء واجتهادات وأريقت بسببه دماء معصومة وقامت من أجله حروب وثورات، مبينًا أن هذه الدولة فتية نشأت على الإسلام عقيدة وشريعة وحكما وتحاكما ودعوة وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر فلم يكن هناك مجال لنشأة هذه الجماعات فيها، إنما حاولت هذه الجماعات الدخول للمملكة من خلال موسم الحج ومن خلال الاحتكاك ببعض رجالات المملكة فبدأ حسن البنا بإرسال رسائله بالتواصل مع بعض الأعيان في المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة، وهنا كانت البداية الأولى والانطلاقة لدخول هذه التيارات وهذه الحركات إلى المملكة العربية السعودية.

وتسرد الورقة البحثية التطورات التي شهدها العالم الإسلامي في تلك الفترة حيث كان هناك تيارات نشطة غير التيارات الإسلامية، بدأت تتكون هذه التيارات وذكرت تاريخها وبدايتها ومتى بدأت وبعض رموزها، إنما بعد حرب 1967 وهو ما يسمى بعام النكسة حيث كان الانكسار للمد اليساري والقومي والعروبي بشكل عام، وبدأت الحركات الإسلامية في العالم كله، وليس في المملكة بالظهور وبدأت تنشط في المملكة العربية السعودية حيث تكّون لجماعات الإخوان المسلمين في المملكة العربية السعودية عدد من التنظيمات، كل تنظيم له قيادته، منها في الرياض تنظيمات تشمل الرياض وما حولها، وتنظيم في الحجاز، وتنظيم في المنطقة الشرقية وغيرها من التنظيمات.

ونشأ التنظيم السروري وهو من أخطر التنظيمات التي انشقت عن جماعة الإخوان المسلمين فهو يحمل الفكر الإخواني وأخذ شيئا من المدرسة السلفية، ومن ثم وجد له قبولاً كبيراً لدى قواعد الشباب في المملكة العربية السعودية، هذا التنظيم بدأ ضعيفاً منشقاً محارَباً حتى من زملائه في الإخوان المسلمين، إلا أنه بعد ذلك نشط واكتسح قواعد الإخوان المسلمين، وأصبح تقريبا هو المسيطر، وخطورة هذا التنظيم تكمن في أنه في بداياته يحمل التكفير الواضح للدولة وللنظام في المملكة العربية السعودية، وصار هناك اختلافات في هذا التنظيم ومراجعات في قضية التكفير.

وبدأت تنشط هذه الجماعات إضافة إلى جماعات أخرى وإن كانت لا تهتم بالسياسة لكن لها خطورتها كجماعة التبليغ فهي محضن للجماعات الأخرى حيث تهيئ الشباب لهم ثم ينتقلون إلى الجماعات الأخرى ومن أخطرها تنظيم القاعدة وداعش، وهذا أثبته الواقع، وكذلك الانشقاق الذي حصل في جماعة التبليغ ونشأ على ضوئه جماعة تسمى جماعة النفي والإثبات وهذه جماعة خطيرة جداً بدأت تنشط في باكستان وفي داخل المملكة العربية السعودية وهي جماعة ترى استحلال الأموال والحقوق، بسبب نظرتهم إلى الأسباب والمسببات، كما أن التنظيمات الأخرى كالقاعدة وداعش بلا شك خرجت من رحم الحركة الإسلامية.

وناقشت الجلسة الرئيسية أيضا ورقة علمية للدكتور سليمان الضحيان أستاذ النحو والصرف بجامعة القصيم حملت عنوان “الخطاب الصحوي في السعودية وإشكالية الحركية”، أكد فيها على أن الصحوة حولت نفسها من ظاهرة فكرية اجتماعية قابلة للنقد مثلها مثل كل الظواهر الفكرية والاجتماعية التي مرَّ بها المجتمع إلى أمر ديني غير قابل للنقد، وصنفت المثقفين والدعاة دينيًّا حسب موقفهم من (الصحوة)، وفسرت كل عمل فكري نقدي يوجه للصحوة على أنه مؤامرة على التدين والدعاة وطلبة العلم، ولعل الموقف من مؤتمرنا هذا مثال على ذلك، حيث قامت حملة كبيرة للتشكيك فيه وفي القائمين عليه لا لشيء إلا لعزمه على تناول ظاهرة (الصحوة) بالدراسة”.

وتناولت ورقة “الضحيان” البحثية ظاهرة الصحوة كظاهرة اجتماعية فكرية كبرى أحدثت تأثيرا عميقا في وعي المجتمع، لأنها تمتد إلى نصف قرن، ومعنى هذا أنها شكَّلت وعي كثير من الأجيال السعودية ممن تتراوح أعمارهم اليوم بين السبعين والثلاثين، على اعتبار أن وعي الشاب يبدأ بالنضوج بين العشرين والثلاثين سنة، وتوضح الدراسة أن الصحوة اكتسحت مكانيًّا كل مناطق السعودية، فليس هناك منطقة من مناطق المملكة لم يكن للصحوة حضور كبير فيها، كما أنها تغلغلت في كثير من مظاهر النشاط في المجتمع كالتعليم، والفكر والثقافة، والدعوة الدينية، والخطاب الديني، والعادات والتقاليد، ومحصل هذا كله أنَّ الصحوة أحدثت تأثيرًا عميقًا في وعي الأفراد تجاه الأفكار والوقائع والأشخاص على امتداد سنوات طويلة، وهذا ما أدَّى إلى إنتاج عقل جمْعِيٍّ لمجتمعنا السعودي اصطبغ بفكر الصحوة الديني بكل ما في هذا الفكر من إيجابيات وسلبيات.

وأكد “الضحيان” على أن واقع الخطاب الصحوي في أصل نشأته في مجتمعنا كان صدى للخطاب الحركي للحركات الإسلامية في مصر والشام خاصة، وذلك لغياب الكتابات الإسلامية الحديثة في مجتمعنا آنذاك، فأصبح إنتاج الحركيين الإسلاميين المصريين والشاميين الفكري في كتبهم وخطبهم المسجلة ومجلاتهم هي المرجعية التي استقى منها دعاة الصحوة آنذاك تنظيراتهم ونظرتهم للواقع المحلي، ونتج عنهما إشكاليتان كبيرتان، تمثلت الأولى في نقل تنظير الإسلاميين الحركيين في الشام ومصر لواقعهم هناك بكل ما فيه من مظاهر فساد أخلاقي، وتسيد التيار العلماني للواقع الثقافي والإعلامي، وصراع بين السلطة والإسلاميين، وتضييق على الدعاة، نقل كل هذا وتنزيله على واقعنا المحلي مع الاختلاف الجذري بين واقعنا وواقع المجتمعين.

وهذا ما يفسر لاحقا الموقف الملتبس من الخطاب الحركي الصحوي من حركات العنف والتطرف، فقلما أصدر بيانات في شجب واستنكار جرائم العنف والإرهاب، وإذا أصدر مثل تلك البيانات يلحقها بالحديث عن الأسباب الدافعة لمثل تلك الجرائم، وهو ما يفسَّر لدى خصوم التيار الحركي على أنه تبرير لتلك الجرائم، ومن أمثلة ذلك موقفهم تجاه (القاعدة)، و(داعش) وهما أبرز منظمتين امتهنتا العنف، وكان لهما تماس مع الواقع السعودي من حيث الأتباع، والأفكار، فأما (القاعدة)، فقلما أصدر التيار الحركي بيانا في استنكار إرهابها إلا بعض عملياتها داخل السعودية، كإصدار ستة من الدعاة بيانا في تاريخ: 23/4/2004م يستنكرون فيه تفجيرات القاعدة في الرياض.

وترى الدراسة أن موقفهم الملتبس هذا ليس نابعا من تشجيعهم للعنف، أو غض الطرف عنه، بل هو نابع من الحساسية المفرطة لديهم من كل تصرف قد يفسره جمهورهم على أنه تقربٌ من السلطات الحاكمة، خاصة أن أعمال جماعات العنف قائمة على تحدي السلطات الحاكمة، وهادفة إلى أضعافها، ولا شك أن هذه الحساسية هي فرع عن براغماتية خاضعة لميزان الكسب والخسارة تحكم تصرفات التيارات الحركية في تعاملها مع أحداث الواقع، وهذه البراغماتية على النقيض من الموقف الديني الذي يجب أن تحتكم إليه تلك التيارات الدينية، فالموقف الديني يحتم عليها أن تكون واضحة، وصريحة، وشفافة.

وتتمثل الإشكالية الثانية في أن الخطاب الصحوي بدلا من أن يكون خطابا دينيًّا ينشد الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك بالدعوة إلى التمسك بالدين، وتغليب حسن الظن بكل أطياف المجتمع، والحرص على نشر قيم الرحمة والعطف، وتفهم المخالف، وطلب التيسير على الناس في القضايا الدينية كأي خطاب ديني يتخذ الدعوة إلى الدين وظيفة له، بدل ذلك كله انزلق إلى تبني (الرؤية الحركية) التي في أساسها ومرجعيتها في الشام ومصر بُنِيَت على أساس حزبي مغلق على أناس معينين، ولهذا أصبحت رؤية الخطاب الصحوي تجاه المجتمع بكل أطيافه، وتياراته الفكرية، وأفكاره، وعاداته وتقاليده، ومؤسساته الرسمية والشعبية، محكومة بهذه الرؤية الحركية.

وبما أنه لا يوجد حزب معلن يجمع المنتمين إلى الصحوة في المجتمع السعودي، أصبحت الرؤية الحركية هي الجامعة، وهي رؤية تقوم على الاعتقاد بوجود فئة تعبر عن الفهم الحقيقي للدين مع الفهم الحقيقي للواقع، ويجب أن تخضع تلك الفئة لتربية إيمانية خاصة؛ لأنها الطليعة المؤمنة التي أرسلتها العناية الإلهية لقيادة الأمة إلى النهضة والعزة والتمكين، وهي في صراع دائم مع واقعها الجاهلي بكل ما فيه من أفكار، ومؤسسات، وأفراد لتغييره إلى واقع إسلامي حسب رؤيتها وهذه الرؤية الحركية أصبحت هي عماد بنية الخطاب الصحوي، وقد أنتجت هذه الرؤية الحركية ظواهر إشكالية.

وتعدد الورقة العلمية هذه الظواهر التي تأتي في مقدمتها ظاهرة “إسلام الحزب” أو التحزب الذي يتسم بتشدد الخطاب الصحوي في أطروحاته الفكرية والفقهية، إذ هو منتج – في غالبه – لمجتمع متدين يراعي أدبياته ونمط حياته، ويسعى للمحافظة عليه، وبعبارة أخرى خطاب مغلق أُنتج لمجتمع معيَّن، ولم يُنْتَجْ لعامة الناس على اختلاف عاداتهم وتقاليدهم، وتياراتهم الفكرية، وهذا ما يحتم عليه الانفتاح وتقبل الاختلاف؛ ليناسب التنوع الموجود في المجتمع، كما أنه أسهم في نشوء الحاجز النفسي بين المتدينين المتأثرين بالخطاب الصحوي وجمهور الناس لإحساس المتدين أنه ينتمي لمجتمعه الصغير (مجتمع الملتزمين) – حسب التعبير المحلي- المغاير لمجتمع الكثر، وهذا الحاجز النفسي أدى لإحساس الفرد المتدين بنوع من التميز عن بقية أفراد المجتمع، وجعله بتوجس من كل المختلفين معه.

وتأتي بعد ذلك ظاهرة الاستعلاء وعقلية التوجس التي نتجت عن الضخ الهائل في أدبيات الصحوة بتفردِهَا بالفهم الصحيح للدين، ومقدرتـِهَا الفذة في رصد الانحرافات العقدية التي يكيدها أعداء الأمة من علمانيين وغيرهم، وتفردِهَا بالفهم العميق والصحيح للواقع بما فيه من نشاط فكري ومناورات تقوم بها السلطات، ومؤامرات تقوم بها القوى العالمية، وهذا الضخ الهائل أنتج عقلية استعلائية تعتقد أنها متميزة متفردة تمتلك الحقيقة الدينية المطلقة، وأن كل ما تؤمن به من رؤى دينية، وفهم للواقع، وطريقة تعامل مع السلطة هو الأنموذج الديني الصادق الذي يجب أن يُحْتَذى، وكل من خالفها في حكم ديني فهو على خطأ وضلال يجب الإنكار عليه، وكل من خالفها في فهم مجريات الواقع السياسي فهو ساذج واقع تحت تأثير وسائل الإعلام المغرضة، أو هو عميل مرتزق للسلطات الحاكمة.

كما نشأت ظاهرة أخرى وهي ظاهرة العقلية الصراعية التي نتجت عن تبني الرؤية الحركية التي ترى أن من مهماتها الاستحواذ على مواقع النفوذ في المجتمع تحول الخطاب الصحوي في جزء منه من خطاب ديني المفترض به الحرص على جمع الكلمة ونشر حسن التعامل مع المخالف إلى خطاب حزبي له أنصاره وخصومه، وأصبح من مهمة الأنصار السعي لفوز حزبهم في أي منازلة فكرية بغض النظر عن أدبيات الحوار وفقه الخلاف، فالهدف في المنازلة الفوز بغض النظر عن الوسيلة والأسلوب.