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تعليم حفر الباطن يحصد 11 جائزة في مسابقة الشاب السويدان

تعليم حفر الباطن يحصد 11 جائزة في مسابقة الشاب السويدان
http://almnatiq.net/?p=565584
المناطق - حفر الباطن

حصدت إدارة تعليم حفرالباطن ١١جائزة في حفل الشاب عبدالله بن بدر السويدان رحمه الله للتميز بدورتيها الخامسة والسادسة والذي أقيم مساء أمس بفندق الموفنبيك في محافظة الخبر برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي فضيلة الدكتور الشيخ محمد بن عبدالكريم  العيسى وعضو هيئة كبار العلماء ومحافظ الخبر الأستاذ سليمان الثنيان ، وقد تسلم سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي درع الجائزة من فضيلة الدكتور العيسى ، وقد حصلت ابتدائية سعيد بن جبير على أفضل مدرسة في نشر ثقافة الجائزة .

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