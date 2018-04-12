حرم أمير الباحة ترعى حفل تخرج أكثر من 2700 طالبة في جامعة الباحة

المناطق - الباحة

رعت حرم سمو أمير منطقة الباحة، صاحبة السمو الملكي الأميره سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز ، حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طالبات جامعة الباحة، البالغ عددهن 2721 طالبةً على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك بمدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.

وبدأ الحفل بمسيرة الخريجات, ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور رحمه بنت محمد الغامدي عبرت فيها عن شكرها لسمو حرم أمير منطقة الباحة على حضورها للحفل، مؤكدة أن هذا الحضور هو دليل على اهتمامها وحرصها على دعم مسيرة المرأة السعودية في جميع المجالات .

وأضافت : بأنَّ احتفاء جامعة الباحة بهذه الكوكبة المتميزة من والخريجات يأتي في إطار ما تحمله الجامعة من رسالة، ورؤية، وأهداف تصبُّ جميعها نحو تأهيل الكوادر الوطنية الشابة؛ لتأخذ دورها الرِّيادي في التنمية الوطنية، والمشاركة الفعَّالة لإكمال مسيرة بناء الوطن، نظير ما قدَّمته وتقدِّمه حكومتنا الرّشيدة – أيدها الله – من دعم متواصل، ودعم سخي لخدمة التعليم، وطلبة العلم على كافَّة المستويات والمراحل، مؤكدة أن جامعة الباحة تفخر بجميع طلابها وطالباتها، وتسعى لتأهيلهم ودعمهم لمواصلة رحلتهم العلمية والأكاديمية, ليكونوا أدوات فعَّالة لبناء هذا الوطن الغالي، وذلك من خلال تسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها للمساهمة في تنمية الوطن بالعناصر البشرية المؤهلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ودعمًا لرؤية السعودية 2030.

وقدمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات التهنئة الخاصة لجميع الطالبات الخريجات، معبِّرًه في الوقت ذاته عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة الغالية على الجامعة، وهي تزفُّ كل عام كوكبة متميزة من بناتها إلى ميادين العمل والجد, ليقدموا خلاصة ما تعلموه لبناء وطنهم، وخدمة مجتمعهم.

عقب ذلك شاهدة سموها والحضور عرضاً مرئياً عن نتائج الخريجات .

بعد ذلك ألقت حرم سمو أمير الباحة كلمة عبرت فيها عن سعادتها لتخريج طالبات الدفعة الثانية عشرة لجامعة الباحة، وقالت : إننا ونحن نحتفل في هذا اليوم المبارك بتخريج دفعة من بنات الوطن بعد أن تسلحن بسلاح العلم والمعرفة ليكنّ بإذن الله جزءً لا يتجزأ من حركة التنمية التي تشهدها بلادنا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ضمن رؤية المملكة 2030 التي عجلت بمسيرة التنمية والتطوير في المملكة وأوصلتها لآفاق جديد، مبينة أن الدولة منحت المرأة كل فرص النجاح والإبداع وفتحت لها آفاقاً جديدة لتسهم بجانب الرجل في رفعة وتقدم الوطن.

وأوضحت سمو الأميرة سارة أن المرأة السعودية أثبتت أنها جديرة بكل ما تحقق لها، وأنها قادرة على تحمل المسئولية بجد واقتدار, مهنئة الطالبات على ما حققنه من نجاح , متمنية لهم التوفيق الدائم , كما هنأت أسر الطالبات من أمهات وأخوات , وعضوات هيئة التدريس والمسئولين والمسئولات في الجامعة على هذا الانجاز الكبير الذي تحقق نتيجة جهود مشتركة أدت إلى تقديم هذه النخبة المتميزة للوطن .

وعبرت سموها عن سعادتها بالمرأة في منطقة الباحة, متطلعة للعمل معاً في تحقيق تطلعاتهن في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .

إثر ذلك ألقت الخريجة روابي بنت محمد الثوعي كلمة الخريجات والتي عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لسمو الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز على رعايتها للحفل ومشاركة سموها لهن في يوم جني ثمار جهدهن وتحصيلهن العلمي كما عبرت عن شكر الخريجات للجامعة على ما وفرته لهن خلال دراستهن من إمكانات.

وفي نهاية الحفل، كرمت حرم سمو أمير منطقة الباحة المتفوقات وسلمت الشهادات، موصية ببذل المزيد من الجهد في حياتهن المهنية ومتمنية لهن التوفيق والسداد.