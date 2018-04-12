الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل ( 101 ) وظيفة صحية في الجهات غير الممكنة من شغل وظائفها

المناطق _ واس

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال/ نساء) والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الغير ممكنه من شغل وظائفها وذلك عبر نظام جدارة الى تاريخ 24/ 7/ 1439هـ ،وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الوزارة الالكتروني .