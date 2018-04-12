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وزير النقل يدشن مجمع ورش صيانة القاطرات بالدمام

وزير النقل يدشن مجمع ورش صيانة القاطرات بالدمام
http://almnatiq.net/?p=565596
المناطق _ واس

دشن معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم، مجمع ورش صيانة القطارات، بحضور معالي رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وذلك في مقر المؤسسة الرئيس بالدمام.
واطلع معالي وزير النقل على أعمال صيانة القطارات المختلفة التي يتم تنفيذها من خلال هذا المجمع والامكانات الكبيرة المتوفرة به، حيث يساعد هذا المجمع في اختصار مدة صيانة القطارات إلى يومين بدلاً من ستة أيام سابقاً باستخدام المعدات الحديثة، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية لصيانة خمسين قاطرة في نفس الوقت كحد أدنى بدلاً من عشرين قاطرة.
وأثنى الدكتور العامودي على جهود منسوبي الخطوط الحديدية الذين قاموا على هذا المشروع، مؤكدًا أهمية تطوير الأعمال المختلفة لتكون رافداً من روافد تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو جعل المملكة مركزاً لوجستياً.
من جهته، الدكتور الرميح أن إنشاء مجمع الورش يأتي في ظل سعي الخطوط الحديدية الدائم لرفع كفاءة التشغيل في جميع أعمالها لخدمة عملاءها بأفضل السبل سواءً على صعيد نقل الركاب أو الشحن، مبيناً أن افتتاح هذا المجمع يعد نقلة نوعية لما يحتويه من تقنيات حديثة تدار بواسطة كفاءات وطنية تسهم في تطوير العمل المقدم في الخطوط الحديدية على صعيد صيانة أسطولها.
يذكر أن مجمع ورش صيانة القطارات بالدمام يضم عشرة ورش متخصصة في صيانة القاطرات والعربات وتم إنشاءها على مساحة تزيد على سبعة وثلاثين ألف متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 300 مليون ريال لكامل المشروع، واستغرق تنفيذه 36 شهراً.

 

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