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#دماؤنا_لجنودنا حملة جامعة حائل للتبرع بالدم بدءا من الأحد المقبل

#دماؤنا_لجنودنا حملة جامعة حائل للتبرع بالدم بدءا من الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=565606
المناطق _ حائل

تطلق جامعة حائل حملة للتبرع بالدم خاصة بالجنود السعوديين على الجبهة في الحد الجنوبي، وذلك يوم الأحد المقبل 15 أبريل 2018 وتستمر حتى يوم الخميس 19 أبريل 2018، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل.

وسيدشن معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم الحملة صباح يوم الأحد في مقر كلية العلوم الطبية التطبيقية في المدينة الجامعية، وسيفتتح المعرض المصاحب لفعاليات الحملة، علما أن الحملة تشمل المتبرعين من داخل وخارج الجامعة حيث تم تجهيز المعدات اللازمة لاستقبال المتبرعين، من 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا يوميا في مقر الكلية، من الأحد وحتى الخميس، وستشمل الحملة محورين رئيسيين، الأول يتعلق بتأمين كميات دم من المتبرعين لصالح جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، والمحور الثاني يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي كافة المعلومات اللازمة عن المسجلين وتشمل أسمائهم وحالتهم الصحية وفصائل الدم وأرقام التواصل الخاصة بهم.

من جانبه أكد معالي الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم مدير جامعة حائل، أن الجامعة ومنسوبيها يثمنون عاليا الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة، وأن أقل ما يمكن أن يقدم لهم هو المشاركة بمثل هذه الفعاليات التي تعود بالنفع على الجميع، مقدما شكره وشكر منسوبي الجامعة للجهود التي تبذلها المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل.

 

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