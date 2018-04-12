منح طلاب المدارس والجامعات إجازة يوم الأحد المقبل تسهيلا لتنقل ضيوف القمة التاسعة والعشرين

المناطق _ فهد المريخي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمنح الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي في ” الدمام والخبر والظهران” اجازة يوم الأحد 29 / 7 / 1439 هـ الموافق 15 / 4 /2018 تزامنا مع انعقاد وقائع أعمال الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية، وذلك تسهيلاً لحركة وتنقل ضيوف القمة.

كما وجه سموه يحفظه الله باتباع تعليمات مرور المنطقة حيال الطرق الرئيسية التي يسلكها ضيوف القمة والطرق البديلة للمواطنين والمقيمين في المنطقة لتسهيل الحركة المرورية،

داعيا سموه كافة الجهات في المنطقة الشرقية على التعاون والتكاتف وإنجاح الخطة التي أعدت لهذه الاستضافة ، سائلا الله ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وان يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.