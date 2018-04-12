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المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتراجع للمركز الـ 70 عالميًا

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتراجع للمركز الـ 70 عالميًا
http://almnatiq.net/?p=565619
المناطق _ واس

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزا واحدا محتلا المركز الـ 70 عالميًا ، والخامس آسيويا بعد أن كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم عن تصنيف شهر أبريل الحالي .
وكان المنتخب السعودي في المركز الـ69 في شهر مارس الماضي ، ولعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام كل من أوكرانيا وبلجيكا، حيث تعادل مع أوكرانيا بهدف لكل منهما ، وخسر من بلجيكا بأربعة أهداف .
وتقدم المنتخب التونسي تسعة مراكز من المركز الـ 23 إلى المركز 14 في أفضل مركز في تاريخه ، مستفيدا من الفوز على كوستاريكا وإيران وديا في مارس الماضي بهدف دون رد ، وحل المنتخب السنغالي في المركز الثاني على مستوى قارة إفريقيا يليه منتخب الكونغو ثم المنتخب المغربي يليه منتخب مصر .
وحافظ المنتخب الألماني على موقعه في صدارة التصنيف ، يليه المنتخب البرازيلي في المركز الثاني ، وتقدم المنتخب البلجيكي من المركز الخامس إلى الثالث ، وتراجع المنتخب البرتغالي للمركز الرابع ، كما تراجع المنتخب الأرجنتيني للمركز الخامس .
وتقدم المنتخب السويسري مركزين للمركز السادس ، وتقدم المنتخب الفرنسي مركزين للمركز السابع ، وتراجع منتخب إسبانيا مركزين للمركز الثامن ، يليه منتخب تشيلي في المركز التاسع ، ثم منتخب بولندا في المركز العاشر .
وتصدر منتخب ايران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب أستراليا ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم السعودية .
وتصدر منتخب المكسيك تصنيف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) ، يليه منتخب أمريكا ثم كوستاريكا ثم جامايكا ثم بنما ، فيما تصدرت البرازيل تصنيف أمريكا الجنوبية يليها الأرجنتين ثم تشيلي ثم بيرو ثم كولومبيا .

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