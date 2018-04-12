رئيس الوزراء اليمني يعود الى العاصمة المؤقتة عدن

المناطق _ عدن

عاد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء في تصريح له لدى وصوله وفقا لوكالة الانباء اليمنية أن العام 2018م هو عام الانتصار الكبير لليمن الاتحادي ورفع المظالم والتقدم نحو حلول عادلة للقضايا الوطنية ومنها القضية الجنوبية وتحقيق حلم الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية، وطي صفحة الاختلالات الأمنية والخدمية التي سادت خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة”.

وقال إن الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، ماضون بثبات نحو القضاء على مشروع إيران في اليمن الذي تنفذه الميليشيات الحوثية الانقلابية بالوكالة، والمضي في معالجة جميع الأوضاع الأمنية والخدمية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة”.

وأوضح الدكتور بن دغر أن كثير من الملفات الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، سيتم وضع حلول مستدامة وناجعة لها، وسيلمس المواطنين ثمارها قريباً.

وجدد رئيس الوزراء اليمني دعوته لجميع أبناء الشعب اليمني للاصطفاف إلى جانب الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي ومشروعه الوطني، بوصفه طوق النجاة الوحيد لإخراج اليمن من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، وتأسيس يمن اتحادي جديد يرتكز على قيم العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وأدان رئيس الوزراء الهجمات الصاروخية البالستية على المملكة العربية السعودية، محذراً من مغبة السكوت عما يجري في المناطق المحتلة من قبل الحوثين، ومؤكداً ان الاستهداف المتكرر من مليشيا الحوثي لأراضي المملكة بناءً على أوامر مموليها في ايران الذين يواجهون عزلة دولية تمثل خطراً على أمن المنطقة وتهديداً للأمن الدولي .

وعبر رئيس الوزراء اليمني عن شكره وتقديره للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وجميع دول التحالف، لدورهم الفعال ومساندتهم التاريخية لليمن وشعبها لدحر الانقلاب وخوض المعركة حتى تحقيق النصر، وحماية اليمن من الأطماع الإيرانية والهيمنة على المنطقة.