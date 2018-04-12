انطلاق فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان بالجبيل الصناعية

المناطق - الجبيل الصناعية

أطلق برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان والتي تستهدف طلاب وطالبات الروضات ومعلماتهم وأفراد المجتمع وذلك بمركز المعرفة و الإبداع بالفناتير وتستمر الفعاليات لمدة ٣ أيام على فترتين صباحية ومسائية .

وأوضح الدكتور جميل شرقاوي رئيس قسم الأسنان ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل أن أهداف الفعاليات خلال الأسبوع الخليجي تتمحور حول توعية أفراد المجتمع بكافة شرائحه بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان .

منوهاً أن الحملة تأتي تفاعلاً مع الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان وتستهدف مدارس رياض الأطفال والمعلمات بالإضافة إلى المجتمع وذلك لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان داعياً أفراد المجتمع الاستفادة من البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية وطبية .

الجدير بالذكر أن إنطلاقة الأسبوع الخليجي لصحة الفم والاسنان كانت بمبادرة من أصحاب المعالي وزراء الصحة في مجلس التعاون الخليجي إدراكاّ لأهمية صحة الفم والأسنان، فقد صدر القرار رقم (4) عن المؤتمر الخامس والستين لمجلس وزراء دول مجلس التعاون المنعقد في جنيف بتاريخ 16/05/1429هـ ، والذي ينص على عدد من البنود، أهمها الموافقة على الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان، والمقدمة من اللجنة الخليجية لصحة الفم والأسنان.