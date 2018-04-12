فرع العمل والتنمية بعسير يقيم احتفالاً باليوم العالمي للعمل الاجتماعي

اقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفروعه النسائية حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للعمل الأجتماعي وجاء الاحتفال لهذا العام والذي أقيم في قاعة فندق البحيرة تحت شعار تعزيز المجتمع والاستدامة البيئيه جاء ذلك برعاية مساعدة مدير عام فرع الوزارة للأشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة بعسير الاستاذة شيخه بنت عبدالمحسن الحزام كما ترأست الجلسة الاولى بمقدمة عن العمل الاجتماعي ودور الباحثيين والاخصائيين والعامليين في مجال العمل الأجتماعي وكذلك تعريف عن الخدمات المقدمة من الوزارة عقب ذلك محاضرة لعميدة كلية احد رفيدة الدكتوره سلمى الغرابي عن دور العمل الاجتماعي في المجتمع والجلسة الثانية كانت من مديرات ورئيسات ومشرفات فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير النسائية وتناولت الاعمال والبرامج والخدمات التي تقدمها للمستفيدين والمشموليين بالرعاية حيث تطرقت الجلسة الاخيره عن دور الاعلام في العمل الاجتماعي وذلك بحضور عدد من اعلاميات المنطقة
وتم تسليط الضوء عن الاحتفاء بمهنة الخدمة الاجتماعية التي تقوم على خدمة أفراد المجتمع على اختلاف مكنوناته وأن الخدمة الاجتماعية تقوم على مبدأ أساسي يرمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ليعم الأمن في المجتمعات من خلال غرس المفاهيم والقيم المجتمعية الايجابية وتخلل الحفل عرض فيديو يظهر ما يقدمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير والدور الذي يقوم به كل فرع بالمنطقة في خدمة أفراد المجتمع وفي ختام الحفل قدم دروع وشهادات الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمساهمين في انجاح هذا الحفل .
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