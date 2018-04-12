فرع العمل والتنمية بعسير يقيم احتفالاً باليوم العالمي للعمل الاجتماعي

المناطق _عسير

اقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفروعه النسائية حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للعمل الأجتماعي وجاء الاحتفال لهذا العام والذي أقيم في قاعة فندق البحيرة تحت شعار تعزيز المجتمع والاستدامة البيئيه جاء ذلك برعاية مساعدة مدير عام فرع الوزارة للأشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة بعسير الاستاذة شيخه بنت عبدالمحسن الحزام كما ترأست الجلسة الاولى بمقدمة عن العمل الاجتماعي ودور الباحثيين والاخصائيين والعامليين في مجال العمل الأجتماعي وكذلك تعريف عن الخدمات المقدمة من الوزارة عقب ذلك محاضرة لعميدة كلية احد رفيدة الدكتوره سلمى الغرابي عن دور العمل الاجتماعي في المجتمع والجلسة الثانية كانت من مديرات ورئيسات ومشرفات فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير النسائية وتناولت الاعمال والبرامج والخدمات التي تقدمها للمستفيدين والمشموليين بالرعاية حيث تطرقت الجلسة الاخيره عن دور الاعلام في العمل الاجتماعي وذلك بحضور عدد من اعلاميات المنطقة

وتم تسليط الضوء عن الاحتفاء بمهنة الخدمة الاجتماعية التي تقوم على خدمة أفراد المجتمع على اختلاف مكنوناته وأن الخدمة الاجتماعية تقوم على مبدأ أساسي يرمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ليعم الأمن في المجتمعات من خلال غرس المفاهيم والقيم المجتمعية الايجابية وتخلل الحفل عرض فيديو يظهر ما يقدمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير والدور الذي يقوم به كل فرع بالمنطقة في خدمة أفراد المجتمع وفي ختام الحفل قدم دروع وشهادات الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمساهمين في انجاح هذا الحفل .