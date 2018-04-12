الإتفاق ينهي موسمه رابعاً بثلاثية التعاون

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أنهى فريق الاتفاق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين في المركز الرابع بعد فوزه على ضيفه التعاون 3-1، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين في لقاء جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ26 والأخيرة من منافسة الدوري السعودي للمحترفين.

ورفعت النتيجة رصيد الاتفاق إلى النقطة 36 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 34 متراجعاً للمركز السابع.

وبكر التعاون بالهدف الأول عن طريق ضربة رأسية من لاعبه عبدالله الشمري، مستفيداً من تمريره عبد المجيد الرويلي عند الدقيقة 23، قبل أن يعود الاتفاق بهدف التعادل عن طريق محمد الكويكبي عند الدقيقة 33، مستفيداً من تمريره السلوفيكي فليب كيش، انتهى عليه الشوط الأول،

وشهد الشوط الثاني للمباراة، خروج أسامة الخلف لاعب الاتفاق بالبطاقة الحمراء، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من إحراز الهدف الثاني رغم النقص العددي، عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف عند الدقيقة 63، قبل أن يعزز نواف بن عامر تقدم الاتفاق بهدف ثالث عند الدقيقة 78، فيما قلص عبدالفتاح آدم لاعب التعاون النتجية لصالح فريقه عند الدقيقة 9+90، انتهت عليه المباراة.

وشهدت نهاية المباراة طردين، حيث طرد حكم اللقاء سيدريك أميسي لاعب التعاون عند الدقيقة 83، كما طرد أحمد إبراهيم عند الدقيقة 6+90.