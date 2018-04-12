النصر ينهي موسمه بفوز على القادسية

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أنهى النصر موسمه في الدوري السعودي للمحترفين بفوز على ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسجل القادسية في البداية عن طريق مهاجمه البرازيلي جورجينهو عند الدقيقة 24، وفي الشوط الثاني استطاع النصر من تسجيل التعادل في الدقيقة 67 عن طريق مهاجمه الشاب فراس البريكان، قبل أن يتمكن محمد فوزير من تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الوقت المباراة بدقيقتين.

وبهذا الانتصار يصبح رصيد النصر 44 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد القادسية عند النقطة 25 في المركز 12 .