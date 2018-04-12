هواتف “آيفون 2019” ستأتي بمواصفات فائقة

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أشارت تقارير لموقع “Economic Daily News” أن هواتف آيفون التي ستطرح عام 2019 ستأتي بكاميرات ثلاثية العدسات.

ووفقا لموقع MacRumors فإن “كاميرات هذه الهواتف ستحصل على قدرات غير مسبوقة مقارنة بكاميرات هواتف آبل الحالية، وقد تزود بقدرات تقريب رقمية وبصرية X5، تساعد على زيادة دقة تصوير مقاطع الفيديو والتقاط الصور حتى في ظروف الإضاءة الخافتة”.

ويذكر أن بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية كانت قد أكدت مؤخرا أن آبل تعمل على تطوير شاشات قابلة للانحناء لاستخدامها في هواتفها الذكية القادمة، وأن آبل قد تصدر هواتفا يمكن التحكم بها عن طريق الإيماءات، أي تحريك الأصابع أو اليد بالقرب من الشاشة.