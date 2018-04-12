محافظ رياض الخبراء يشيد بدعم صحة القصيم

المناطق _ رياض الخبراء

اشاد محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان بما تحقق لمستشفى المحافظة من دعم للخدمات الصحية والكوادر الطبية المتخصصة ، واصفا هذا الدعم بانه ثمار تعاون الشؤون الصحية مع أهالي المحافظة .

واعرب ” السلطان ” في خطاب بعثه لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، عن شكره وتقديره ، بعد ان ظهرت نتائج الاجتماع الذي عقد مع أهالي المحافظة وخلص لتشكيل فريق عمل من الشؤون الصحية والأهالي واسهم في دعم مستشفى رياض الخبراء وتغطية احتياجه من التخصصات الطبية .