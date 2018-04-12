احدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على إيران
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب جامعة شقراء
أبرز المواد
 رباعية في شباك الفتح تتوج الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة 15 في تاريخه
أبرز المواد
 التحالف: قوات الدفاع الجوي للتحالف تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 تسريب صور لـ”وحش” ترامب الجديد.. قدرات خارقة للسيارة الرئاسية
أبرز المواد
 دماء ضحايا دوما تقطع الشك بواشنطن.. وبريطانيا تحسم موقفها
أبرز المواد
 هواتف “آيفون 2019” ستأتي بمواصفات فائقة
أبرز المواد
 محافظ رياض الخبراء يشيد بدعم صحة القصيم
منطقة القصيم
 النصر ينهي موسمه بفوز على القادسية
أبرز المواد
 الإتفاق ينهي موسمه رابعاً بثلاثية التعاون
أبرز المواد
 مقتل القيادي الحوثي في جبهة قانيه وهو من اخطر القياديين مجاهد صالح الوهبي
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يلتقي مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة
منطقة الجوف
شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

أبرز المواد
الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

أبرز المواد
شاهد.. “سيمبسون الخليج” متنبئا منذ 2011 : قطر تنتظر “مصيبة” ولن تنظم كأس العالم 2022

شاهد.. “سيمبسون الخليج” متنبئا منذ 2011 : قطر تنتظر “مصيبة” ولن تنظم كأس العالم 2022

أبرز المواد
4 أسباب وراء انخفاض تكلفة بناء الواحدات السكنية في المملكة

4 أسباب وراء انخفاض تكلفة بناء الواحدات السكنية في المملكة

أبرز المواد

محافظ رياض الخبراء يشيد بدعم صحة القصيم

محافظ رياض الخبراء يشيد بدعم صحة القصيم
http://almnatiq.net/?p=565675
المناطق _ رياض الخبراء

اشاد محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان بما تحقق لمستشفى المحافظة من دعم للخدمات الصحية والكوادر الطبية المتخصصة ، واصفا هذا الدعم بانه ثمار تعاون الشؤون الصحية مع أهالي المحافظة .
واعرب ” السلطان ” في خطاب بعثه لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، عن شكره وتقديره ، بعد ان ظهرت نتائج الاجتماع الذي عقد مع أهالي المحافظة وخلص لتشكيل فريق عمل من الشؤون الصحية والأهالي واسهم في دعم مستشفى رياض الخبراء وتغطية احتياجه من التخصصات الطبية .

روابط ذات صلة

وكيل أمارة القصيم يزور جناح المنطقة بالمؤتمر العالمي للتمور بالرياض

وكيل أمارة القصيم يزور جناح المنطقة بالمؤتمر العالمي للتمور بالرياض
أمير القصيم يشهد حفل تخريج الدفعة الخامسة لطلاب كلية الغد الدولية

أمير القصيم يشهد حفل تخريج الدفعة الخامسة لطلاب كلية الغد الدولية
أمير القصيم يشهد ختام الملتقى 12 أثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري

أمير القصيم يشهد ختام الملتقى 12 أثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*