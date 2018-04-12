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رباعية في شباك الفتح تتوج الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة 15 في تاريخه

رباعية في شباك الفتح تتوج الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة 15 في تاريخه
http://almnatiq.net/?p=565689
المناطق - الرياض

توج الهلال مساء اليوم بطلاً للدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي والخامسة عشر في تاريخه بعد انتصاره العريض على نظيره الفتح بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود ضمن مباريات الجولة 26 والأخيرة من الدوري.

وافتتح الهلال أهداف المباراة مبكرًا عن طريق السوري عمر خربين الذي وضع الهدف الأول عند الدقيقة (8) من ضربة حرة مباشرة أسكنها في شباك علي المزيدي، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد استغلاله لكرة طوليّة من المدافع أسامة هوساوي، إذ سددها بين أقدام الحارس عند الدقيقة (14)، وعاد خربين الكرّه مرة اخرى وظهر بتسجيله للهدف الثالث بعد تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني إزكويل سيروتي (36)، فيما تكفل بهدف الرابع المغربي أشرف بن شرقي (40)، في حين سجل للفتح هدفه الوحيد البرتغالي جواو بيدرو (89) .

وكان الهلال قد توج الموسم الماضي بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب دام لخمس مواسم بعد أن حسم اللقب في الجولة 24 من أمام الشباب.

ويعتبر الهلال أكثر الأندية المحلية بتتويجه بلقب الدوري بـ 15 مرة، في حين يأتي خلفه النصر والاتحاد بـ7 ألقاب.

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