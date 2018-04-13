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أمير مكة يهنئ نادي الوحدة بمناسبة تحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان

أمير مكة يهنئ نادي الوحدة بمناسبة تحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=565708
المناطق - جدة

هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في اتصال هاتفي رئيس مجلس إدارة ولاعبي وجماهير نادي الوحدة بمناسبة تحقيق الفريق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السفير محمد أحمد طيب اتصال أمير المنطقة واهتمامه الكبير والدائم بأبناء مكة المكرمة

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