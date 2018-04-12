مدني الرياض يحذر من غبار وأتربة تحد من الرؤية

المناطق - الرياض

وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع بأخذ الحيطة نتيجة ، ورود تنبيه متقدم من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض اجزاء من منطقة الرياض تشمل ( العاصمة و الخرج و المجمعه و رماح والأجزاء المجاورة ) إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية وحتى الساعه ١٠ من صباح يوم غدا .

وقد دعت مديرية الرياض الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك .

صرح بذلك الرائد محمد الحمادي المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي.