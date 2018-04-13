بالفيديو والصور.. تتويج الهلال ببطولة الدوري للمره 15 في تاريخه

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تُوِّج الفريق الأول بنادي الهلال، مساء اليوم (الخميس)، ببطولة دوري المحترفين السعودي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، وللمرة الثانية على التوالي؛ حيث حقق البطولة في الموسم الماضي 2016 / 2017.

وحضر حفل التتويج رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، وعدد من المسؤولين الرياضيين.

وأقيمت احتفالات كبيرة لجماهير الأزرق في ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود؛ ثم بعد ذلك تم تسليم الفريق درع كأس البطولة.

وأطلقت جماهير الأزرق وسم بعنوان #الهلال_بطل_الدوري في أشاره إلى فخرهم بتشجيع الزعيم الهلالي نظرا لحصد العديد من الألقاب مقارنة بالفرق السعودية المنافسة.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حالة فرحة كبيرة بين جماهير الزعيم الهلال التي عبرت عن سعادتها الكبيرة باللقب الــ15 في تاريخهم بمنافسات الدوري السعودي.