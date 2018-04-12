الأمير بدر بن سلطان رعى حفل تخريج الدفعة 12 من طلبة جامعة الجوف

المناطق - الجوف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية عشر من طلبة الجامعة للعام الجامعي وذلك المدينة الجامعية.

وفور وصول سمو أمير منطقة الجوف مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدا الحفل بتلاوة ايات من القران الكريم ، ثم انطلقت مسيرة الخريجين البالغ عددهم 2038 في جميع فروع الجامعة بمدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل ، تضمنت الدفعة الاولى من خريجي مرحلة الماجستير في برنامج الفقه وأصوله ، وبرنامج المناهج وطرق التدريس.

بعد ذلك شاهد الحضور عرض مرئي عن إنجازات الجامعة خلال السنوات الماضية ، ثم ألقى خريج كلية الطب تركي بن دخل الله الشمدين كلمة الخريجين أعرب خلالها عن عزمه وزملاءه مواصلة تحصيلهم المعرفي ليكونوا لَبِنات بناء في مسيرة الوطن ، مهنأ أمهات وآباء الخريجين ، الذين يحصدون الليلة مع أبنائهم ثمرة السهر والتعب في سبيل العلم .

ثم القى عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بندر بن مزعل الشمري كلمة استعرض خلالها توزيع الخريجات والخريجين ، حيث بلغ عدد الخريجات 2695 والخريجين 2038 بمجموع 4733 ، حيث بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريس 4511 ، وعدد خريجي مرحلة الماجستير 8 ، و 137 طالباً وطالبة درجة الدبلوم التربوي ، بالإضافة إلى 77 نالوا درجة الدبلوم التأهيلي.

بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بسمو أمير الجوف ، رافعا الشكر للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ودعم ومتابعة للتعليم وشؤونه ، ومقدما شكره ومنسوبي الجامعة لسمو الأمير بدر بن سلطان على هذه الرعاية ودعمه لطلبة الجامعة بهذا الحضور .

وأشار معاليه إلى أن الجامعة تواصل ترجمة هذا الدعم على أرض الواقع ، من خلال جملة الإنجازات فالمملكة تعيش نهضة تنموية كبرى في ظل سلمان الحزم والعزم ، حيث رسمت رؤية المستقبل 2030 لتحقق للوطن والمواطنين اقتصاداً مزدهراً ووطناً طموحاً ومجتمعاً حيوياً قادراً على خوض غمار المستقبل بروحٍ وثابة .

بعد ذلك استعرض مدير جامعة الجوف جملة المنجزات التي تحققت هذا العام ، والتي كان من أهمها بناء الخطة الاستراتيجية للجامعة على ضوء ما ورد في الرؤية الوطنية الطموحة ، ومراجعة جميع الخطط الأكاديمية في الكليات وإعادة تقييمها بما يحقق أهداف الرؤية ، حيث تم اعتماد كلية طب الأسنان أكاديمياً لدى الهيئة الأوروبية لتعليم طب الأسنان وهي رابع كلية على مستوى المملكة ، واعتماد الكلية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتبارها مركز تدريب للبورد السعودي ، مشيراً إلى القفزات التي تحققت في مجال الإبتعاث ، والنشر العلمي الموافق لأعلى المعايير العالمية ، والمعامل المتطورة والمتنوعة التي تم توفيرها لتواكب العملية التعليمية .

لافتاً إلى انه تم تدشين مؤخراً ، مركز الابتكار وريادة الأعمال ، ومركز النشر العلمي ، ووحدة مبادرات التحول الوطني ، ووحدة العلوم والتقنية ، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من مراكز متقدمة في المجال الرياضي في مختلف الاتجاهات على مستوى الوطن والعقود الإنشائية التي تم توقيعها.

وهنَّأ معاليه الطلبة الخريجين ودعاهم إلى عدم الاكتفاء بما حققوه في مرحلة البكالوريوس بل البحث الحثيث عن الفرص التي تمكنهم من المساهمة بفاعلية في مسيرة بناء الوطن وتحقيق التطلعات والطموحات ، فهذا الإنجاز يعد بداية الطريق والتحديات أمامكم كبيرة تتطلب التشمير عن ساعد الجد ، بحثاً عن العمل المثمر في أي مجال عام أو خاص ، لخدمة الدين والوطن ، مقدما الشكر لكافة الجهات والأفراد الذين تعاونوا مع الجامعة .

واختتم الحفل بتشرف المتفوقين بالسلام على سمو أمير المنطقة واستلام وثائق تخرجهم من يد سموه ، ثم تسلم سموه من معالي مدير الجامعة درعا تذكاريا بهذه المناسبة ، ثم التقطت الصورة الجماعية لسموه مع اعضاء مجلس الجامعة .