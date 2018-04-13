قائد القوات المشتركة وقائد القوات السعودية بميدي يشاركان المرابطين فرحة تحرير المدينة

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قام سمو الأمير فهد بن تركي قائد القوات المشتركة والعميد ماجد الحربي قائد القوات السعودية في ميدي والعقيد عبدالرحمن الحربي قائد مركز العمليات المشتركة بجازان بتفقد جبهة ميدي وزيارة القوات المرابطة في المدينة. ومشاركة المرابطين فرحة الانتصار بتحرير المدينة من يد الميليشيات الحوثية الإيرانية .

وتستعد قوات الشرعية اليمنية في محور ميدي بمحافظة حجة إطلاق عملية عسكرية نحو مديرية حيدان بعد تحرير مدينة ميدي من قبضة الحوثيين، حيث مثل تحريرها ضربة قوية لميليشيات الحوثي نظرا لأهميتها الاستراتيجية.

وكانتقيادة المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، الأربعاء، أعلنت أن مدينة ميدي الساحلية باتت “محررة بشكل كامل”، من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.

واحتفلت قيادة المنطقة الأربعاء، بتحرير وتطهير جميع أحياء مدينة ميدي من الميليشيا، بمشاركة السلطة المحلية ممثلة، وقيادة العمليات المشتركة التابعة للتحالف العربي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمينة.

وقال قائد المنطقة الخامسة، يحيى صلاح، إن “مدينة ميدي تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة، وكما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدي وسترتفع غدا في كل محافظات إقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء”.

وأشاد قائد التحالف بمنطقة جازان، محمد الميسري، بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش بتحرير مدينة ميدي، مؤكدا استمرار دعم التحالف العربي حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الانقلابية .

وأطلقت قوات الجيش، مسنودة بالتحالف العربي عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من خلالها تحرير مدينة ميدي بشكل كامل بعد ثلاثة أيام من المعارك المتواصلة.