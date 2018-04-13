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كانت تقل فريق استقلال طهران للكويت لملاقاة الهلال

هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام
http://almnatiq.net/?p=565755
المناطق - الرياض

هبطت طائرة إيرانية اضطراريا في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 12 أبريل / نيسان، بحسب ما ذكره موقع “آر تي”، الذي أشار إلى أنها كانت متجهة إلى الكويت.

وذكر الموقع أن الطائرة المدنية الإيرانية اضطرت للهبوط في مطار الدمام، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تقل فريق استقلال طهران، وأنها كانت متجهة إلى الكويت.

وكان الهلال اختار نادي الكويت الكويتي، لاحتضان اللقاء، أما النادي الإيراني فاختار ملعب “عشق آباد” بتركمانستان لإقامة مباراته ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للعام الجديد 2018، بدلا من إقامته في العاصمة العمانية مسقط، التي أقيمت فيها مباريات الفريقين الإيراني والسعودي الموسم الماضي.

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