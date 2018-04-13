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ضربة سوريا.. ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن طبيعة الرد

ضربة سوريا.. ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن طبيعة الرد
http://almnatiq.net/?p=565759
المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض، الخميس، عقب اجتماع عقده الرئيس الأميركي مع كبار مستشاريه للأمن القومي، أن دونالد ترامب، لم يتخ بعد “قراره النهائي” في شأن طريقة الرد على الهجوم الكيمياوي الذي شنه النظام السوري في دوما، إذ أن واشطن مستمرة في “تقييم المعلومات”.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، إن الإدارة الأميركية “تواصل تقييم المعلومات ونتحدث مع الشركاء والحلفاء” بشأن طبيعة الرد.

وأشارت إلى أن ترامب سيجري في وقت لاحق الخميس محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في شأن الإجراء الذي قد يتخذه الحلفاء.

وتزايدت المخاوف من مواجهة بين روسيا والغرب، منذ أن قال ترامب، أمس الأربعاء، إن الصواريخ “قادمة”، قبل أن يعود في تغريدة صباحية الخميس ليعلن “لم أقل قط متى سيحدث الهجوم على سوريا. قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك”.

إلا أنه عاد وزاد من الإثارة في وقت يترقب العالم ما ستؤول إليه الأمور في منطقة الشرق الأوسط، ليقول، في تصريحات بالبيت الأبيض، “نعقد عددا من الاجتماعات اليوم.. سنرى ما سيحدث.. الآن علينا اتخاذ بعض.. القرارات. ولذلك ستتخذ قريبا جدا”.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، أن الولايات المتحدة عليها التزام بقيادة الرد العالمي على الهجوم الكيماوي، كاشفا أن ترامب لديه تفويض باستخدام القوة العسكرية.

وأضاف أن من غير الضروري أن يمنح الكونغرس الأميركي ترامب تفويضا جديدا باستخدام القوة العسكرية، لأن هناك تفويضا قائما “يمنحه السلطة التي يحتاج إليها لفعل ما قد يفعله أو لا يفعله”.

وتزامنا، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن حكومتها “وافقت على أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يجب ألا يمر دون رد”، وذلك بعد اجتماع خاص لمناقشة الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في العمل العسكري المحتمل.

وقال متحدث باسم الحكومة، في بيان، “توافقت الحكومة على ضرورة اتخاذ اجراءات لمنع نظام الأسد من استخدام اسلحة كيمياوية”، مشددة على وجوب أن “تواصل” ماي “العمل مع الحلفاء، الولايات المتحدة وفرنسا، لتنسيق رد دولي”.

وكانت ماي استدعت الوزراء من عطلاتهم بمناسبة عيد القيامة، لبحث كيفية الرد على ما وصفته بهجوم وحشي بغاز سام على مدنيين في مدينة دوما، التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة وتقع على المشارف الشرقية للعاصمة دمشق.

أما في باريس، فقد قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا لديها دليل على أن الحكومة السورية نفذت الهجوم الكيماوي، وستتخذ القرار بشأن الرد على ذلك فور الانتهاء من جمع كل المعلومات الضرورية.

وقال ماكرون “لدينا دليل على أن الأسبوع الماضي (يوم السبت)… شهد استخدام أسلحة كيماوية، على الأقل الكلور، وأن نظام (الرئيس) بشار الأسد هو الذي استخدمها”، دون أن يقدم تفاصيل عن الأدلة.

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