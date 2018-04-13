ترامب وماي يتفقان على ضرورة ردع الأسد عن استخدام الكيماوي

المناطق - وكالات

أعلنت بريطانيا أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي والرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفقا على مواصلة العمل عن كثب على صياغة رد دولي على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وكان البيت الأبيض أعلن الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي بشأن الوضع في سوريا اليوم الخميس “ولم يتم اتخاذ قرار نهائي”.

وأضاف في بيان “نواصل تقييم المعلومات ونتحدث مع الشركاء والحلفاء”. وقال إن ترامب سيتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الخميس (بتوقيت واشنطن).

وكان مسؤولون أميركيون أفادوا بأنهم حصلوا على عينات من بول ودم ضحايا الهجوم في #سوريا وأكدوا وجود الكلور وغاز الأعصاب.

وكان الرئيس الأميركي قد قال: “سنجتمع اليوم لبحث تطورات سوريا بعمق وسنتخذ قرارنا قريبا”.

وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن تتحمل مسؤولية رد العالم على سوريا.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لديه السلطة لقيادة الرد الدولي على سوريا.

وأوضح ترمب بعد اللغط الذي أثارته تصريحاته، الأربعاء، حول ضرب سوريا بالصواريخ الذكية، فضلاً عن تصريحات سابقة له أن الضربة قد تقع خلال يوم أو يومين، أوضح ترمب، الخميس، أنه لم يحدد موعد الهجوم، مضيفاً أنه قد يكون وشيكاً أو غير وشيك على الإطلاق.