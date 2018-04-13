احدث الأخبار

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات!
أبرز المواد
 ترامب وماي يتفقان على ضرورة ردع الأسد عن استخدام الكيماوي
أبرز المواد
 ضربة سوريا.. ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن طبيعة الرد
أبرز المواد
 هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام
أبرز المواد
 الشركة السعودية للصناعات العسكرية ونافانتيا تؤسسان شراكة استراتيجية بنسبة توطين تصل إلى 60 %
أبرز المواد
 قائد القوات المشتركة وقائد القوات السعودية بميدي يشاركان المرابطين فرحة تحرير المدينة
أبرز المواد
 الأمير بدر بن سلطان رعى حفل تخريج الدفعة 12 من طلبة جامعة الجوف
منطقة الجوف
 بالفيديو والصور.. تتويج الهلال ببطولة الدوري للمره 15 في تاريخه
أبرز المواد
 هجوم دام خلال تشييع مقاتلين من الحشد الشعبي بالعراق
أبرز المواد
 الرباعية العربية تؤكد على مكافحة الإرهاب وتشدد على التمسك بمطالبها كافة من دولة قطر
أبرز المواد
 مدني الرياض يحذر من غبار وأتربة تحد من الرؤية
منطقة الرياض
 اللجنة الوزارية العربية الرباعية تستنكر التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية
أبرز المواد
شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

أبرز المواد
4 أسباب وراء انخفاض تكلفة بناء الواحدات السكنية في المملكة

4 أسباب وراء انخفاض تكلفة بناء الواحدات السكنية في المملكة

أبرز المواد
“تميم” زار أمريكا لحل أزمة المقاطعة.. فجاءه هذا الرد الحاسم من “قرقاش”

“تميم” زار أمريكا لحل أزمة المقاطعة.. فجاءه هذا الرد الحاسم من “قرقاش”

أبرز المواد
د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

منطقة الرياض

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات!

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات!
http://almnatiq.net/?p=565767
المناطق - الرياض

ذكرت وسائل إعلام صينية أن طفلًا ولد لأم بديلة بعد أربع سنوات من وفاة والديه في حادث سيارة.

وتوفي شين جي وليو شي في نانجينغ في عام 2013، لكنهما قاما بالفعل بتجميد العديد من الأجنة، على أمل أن يكون لها طفل من خلال التلقيح الاصطناعي.

وفي وقت وقوع الحادث، تم تخزين الأجنة بأمان في مستشفى نانجينغ، حيث جمدت في درجة حرارة أقل من 196 درجة مئوية تحت الصفر، في خزان من النيتروجين السائل.

وقال تقرير إن معركة قانونية طويلة أعطت العائلة الحق في استخدام الأجنة المجمدة.

ولكن لأن تأجير الأرحام يعتبر غير قانوني في الصين، كان على والدي الزوجين، العثور على أم بديلة خارج البلاد، وفي النهاية تم العثور على امرأة في لاوس المجاورة.

وقد ولد الطفل في العام الماضي في مستشفى في مدينة قوانغتشو جنوب الصين.

وقد تم تسميته بـ Tiantian أو Sweet واحتفلت العائلة مؤخرًا بأول مئة يوم له، من خلال إقامة حفلة صغيرة.

وقالت والدة ليو (أم الطفل المتوفية)، هو جين شينشيان، لصحيفة بكين نيوز: “تبدو عيناه مثل عيني ابنتي، ولكن بشكل عام يبدو أشبه بوالده”.

ولم يحدد جدا الطفل تيانتيان بعد، كيف سيتم إخباره بقصته في المستقبل، وأنه جاء عن خلفية غير عادية.

وقال شين شينان، جد الطفل لوالده، إنه سيخبره أن والديه يعيشان في الخارج حتى يكبر.

وأضاف: “هذا الفتى قدر له أن يكون حزينا عند وصوله إلى العالم. فالأطفال الآخرون لديهم آباء وأمهات، لكنه ليس كذلك”. لافتا “سوف نخبره في المستقبل. كيف؟ لكننا لا نعلم!”.

روابط ذات صلة

ترامب وماي يتفقان على ضرورة ردع الأسد عن استخدام الكيماوي

ترامب وماي يتفقان على ضرورة ردع الأسد عن استخدام الكيماوي
ضربة سوريا.. ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن طبيعة الرد

ضربة سوريا.. ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن طبيعة الرد
هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*