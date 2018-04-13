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4 قتلى إثر تفجير داخل ملعب لكرة القدم جنوب الصومال

4 قتلى إثر تفجير داخل ملعب لكرة القدم جنوب الصومال
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المناطق - وكالات

قتل 4 وأصيب 10 آخرون، الخميس، جراء تفجير عبوة ناسفة أثناء إقامة مباراة لكرة قدم في إقليم “شبيلي السفلى” جنوبي الصومال.

وقال نائب محافظ الإقليم، عبدالفتاح حاجي عبدالله، إن عبوة ناسفة تم تفجيرها خلال إقامة مباراة بين أندية محلية في ملعب بمنطقة “برواى” التابعة لشبيلي السفلى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن التفجير أسفر عن مقتل 4 بينهم لاعبان وإصابة 10 من الجمهور.

وحسب شهود عيان، فإن العبوة الناسفة تم دفنها في الملعب الرملي، وتفجيرها أثناء فعاليات مباراة محلية لفرق محلية.

وأعلنت حركة “الشباب”، المحسوبة على تنظيم القاعدة، عبر بيان، مسؤوليتها عن التفجير، زاعمة أنه أسفر عن مقتل مسؤولين محليين وجنود أوغنديين.

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