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حقيقة استخدام الحيوانات المنوية للثيران في تصنيع مشروب “ريد بال”

حقيقة استخدام الحيوانات المنوية للثيران في تصنيع مشروب “ريد بال”
http://almnatiq.net/?p=565773
المناطق - وكالات

كشفت الشركة المصنعة لمشروب Red Bull عن حقيقة استخدام الحيوانات المنوية للثور فى المشروب.

فبحسب توضيح نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني نفت ذلك، وأكدت أن حمض التورين وهو حمض موجود بالسائل المنوي للثيران، الموجود في مشروبها ينتج بطرق صناعية.

كان انتشار المشروب وفاعليته فضلا عن الملابسات المحيطة بعملية تصنيعه، أدت إلى ربطه بإشاعات كثيرة، منها استخدام الحيوانات المنوية للثور في تصنيعه، وخاصةً مع دخول حمض التورين فيه، وكذلك بسبب شعار الشركة.

وقالت الشركة إن: “حمض التورين الموجود في المشروب ينتج بطرق صناعية من قِبل شركات أدوية وذلك على أعلى معايير الجودة”.

وأضافت: “لا يُستخلص التورين من الحيوانات”.

يذكر أن الشركة المصنعة للمشروب تمتلك مصانع في حوالي 146 دولة حول العالم بحسب تقرير لموقع “ستاتيستك براين” الأمريكي.

ويعتبر المشروب من أكثر مشروبات الطاقة رواجاً وانتشاراً في العالم؛ إذ يباع منه نحو4.5 مليار عبوة سنويا.

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