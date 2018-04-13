حقيقة استخدام الحيوانات المنوية للثيران في تصنيع مشروب “ريد بال”

المناطق - وكالات

فبحسب توضيح نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني نفت ذلك، وأكدت أن حمض التورين وهو حمض موجود بالسائل المنوي للثيران، الموجود في مشروبها ينتج بطرق صناعية.

La boisson énergisante Red Bull est loin derrière Coca Cola mais elle a tout de même son lot de légendes sur sa composition La ” taurine “, d’abord interdite en France, serait le secret de l’énergie délivré par cette boisson, c’est possible Ce qui est faux c’est… pic.twitter.com/eg1oCo0EXZ — Bouteflikov Little Biceps (@Bouteflikov) April 9, 2018

كان انتشار المشروب وفاعليته فضلا عن الملابسات المحيطة بعملية تصنيعه، أدت إلى ربطه بإشاعات كثيرة، منها استخدام الحيوانات المنوية للثور في تصنيعه، وخاصةً مع دخول حمض التورين فيه، وكذلك بسبب شعار الشركة.

وقالت الشركة إن: “حمض التورين الموجود في المشروب ينتج بطرق صناعية من قِبل شركات أدوية وذلك على أعلى معايير الجودة”.

وأضافت: “لا يُستخلص التورين من الحيوانات”.

WIN a hamper. Red Bull Energy Drink has Taurine, an amino acid. TRUE or FALSE? #RedBullGivesYouWings #HBRewards pic.twitter.com/oFkF8ZhW4x — HBR (@HomeboyzRadio) February 29, 2016

يذكر أن الشركة المصنعة للمشروب تمتلك مصانع في حوالي 146 دولة حول العالم بحسب تقرير لموقع “ستاتيستك براين” الأمريكي.

ويعتبر المشروب من أكثر مشروبات الطاقة رواجاً وانتشاراً في العالم؛ إذ يباع منه نحو4.5 مليار عبوة سنويا.