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أتلتيكو مدريد يبلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي رغم الخسارة

أتلتيكو مدريد يبلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي رغم الخسارة
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المناطق - الرياض

بلغ أتلتيكو مدريد الإسباني الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم على الرغم من خسارته أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي 0-1 وذلك لفوزه ذهابا 2-0.

وقدم أتلتيكو مدريد أحد أسوأ عروضه في المسابقة خلال الموسم الحالي على الرغم من الترسانة الهجومية المرعبة التي يضمها والمؤلفة من الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو والإسبانيين دييغو كوستا وفرناندو توريس.

وسجل فريدي مونترو هدف المباراة الوحيد في (د.28) من كرة رأسية.

وخسر أتلتيكو جهود هدافه كوستا بإصابته في العضلة وحل بدلا منه توريس.

ويدين أتلتيكو بالفضل لبلوغه الدور نصف النهائي إلى حارس مرماه السلوفيني يأن أوبلاك الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة من أصحاب الأرض وإلى صلابة خط دفاعه.

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