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“آبل”: كافة منشآتنا أصبحت تعمل بالطاقة النظيفة

“آبل”: كافة منشآتنا أصبحت تعمل بالطاقة النظيفة
http://almnatiq.net/?p=565782
المناطق - الرياض

كشفت شركة “آبل” عن إنجاز بيئي هو الأول من نوعه في عالم الأعمال، وذلك باعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة في تشغيل منشآتها الصناعية والإدارية.

ونوهت الشركة الأمريكية إلى أن كافة مكاتبها ومراكز بيعها أصبحت اليوم مدارة بطاقة الرياح والشمس، وليس فقط منشآتها الصناعية. كما اعتمدت “آبل” هذه السياسة الخضراء في أكثر من 43 دولة حول العالم.

وبالإضافة إلى “آبل”، تعد كل من شركتي “Wal-Mart” و”Alphabet Inc” من أكبر مشتري معدات توليد الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، مما عزز بدوره تنمية كل من قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مزرعة لتوليد طاقة الرياح في ولاية كاليفورنيا

وباتت تكلفة توليد الطاقة المتجددة في انخفاض مستمر، وذلك نتيجة التقدم التكنولوجي وزيادة الطلب العالمي عليها. وبالتالي تشجيع المزيد من الشركات لحذي حذو “آبل” بالاعتماد على الطاقة الخضراء الصرفة.

أما بالنسبة للمولدات التي تشغل منشآت الشركة، فتتنوع بين مزارع كبيرة للرياح وأخرى لألواح الطاقة الشمسية، يقع أكبرها في الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة.

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