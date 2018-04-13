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بريطانيا تعرب عن قلقها للاعتداء الحوثي الصاروخي على المملكة

بريطانيا تعرب عن قلقها للاعتداء الحوثي الصاروخي على المملكة
http://almnatiq.net/?p=565787
المناطق - واس

أعربت بريطانيا عن قلقها العميق بعد الاعتداءات الصاروخية من الحوثيين على أراضي المملكة أمس، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهتها لهذه التهديدات الخطيرة.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان اليوم : ” تقلقني جدًا الاعتداءات الصاروخية المتعددة التي أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه المملكة، مهددين مناطق مأهولة عالية الكثافة السكانية وبنية تحتية تجارية، بما في ذلك في الرياض، للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر”، موضحًا أننا سوف ندعو الأمم المتحدة للتحقيق في كيفية وصول أسلحة باليستية إلى اليمن، التي تعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن.
وأضاف” يجب على المسؤولين عن إطلاق هذه الصواريخ وداعميهم وقف هذه الأفعال الاستفزازية الخطيرة، والعودة إلى الحوار السياسي لضمان إنهاء الصراع في اليمن لأجل مصلحة الشعب اليمني وضمان أمن المنطقة”.

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