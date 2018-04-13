شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

أبرز المواد
4 أسباب وراء انخفاض تكلفة بناء الواحدات السكنية في المملكة

4 أسباب وراء انخفاض تكلفة بناء الواحدات السكنية في المملكة

أبرز المواد
د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

منطقة الرياض
فيروس جديد يجبر أجهزة الصراف الآلي على ضخ أموال ضخمة

فيروس جديد يجبر أجهزة الصراف الآلي على ضخ أموال ضخمة

أبرز المواد

تنحي الأمين العام لجائزة نوبل بسبب “فضيحة جنسية”

تنحي الأمين العام لجائزة نوبل بسبب “فضيحة جنسية”
http://almnatiq.net/?p=565790
المناطق_وكالات

تنحت الأمين العام الدائم للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، التي تمنح #جائزة_نوبل، الخميس بسبب انتقادات وجهت لمعالجة المؤسسة، التي تختار الفائز بجائزة نوبل في الآداب، لتحقيق في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد رجل متزوج من أحد أعضائها.

وبعيد إعلان تنحيها أعلنت الأكاديمية أن زوجة الرجل قررت هي الأخرى ترك منصبها في مجلس الأكاديمية.

وانسحب ثلاثة أعضاء من الأكاديمية الأسبوع الماضي بسبب القضية لكن القواعد المنظمة لعملها تنص على استمرار الأعضاء المعينين فيها في مناصبهم مدى الحياة مما يعني أنه لا يمكن استقالة الأعضاء من الناحية الفنية لكنهم سيتوقفون عن المشاركة في أنشطتها.

وقالت سارة دانيوس الأمين العام الدائم للأكاديمية التي تولت المنصب منذ عام 2015 للصحفيين “كانت رغبة الأكاديمية أن أترك منصب الأمين العام الدائم.. اتخذت هذا القرار الذي يسري فورا”.

وأضافت “أثر الأمر بالفعل على جائزة نوبل بشدة وتلك مشكلة كبيرة جدا”.

وقالت الأكاديمية في بيان إن كاترينا فروستنسون، زوجة الرجل الذي وردت مزاعم بحقه، قررت ترك منصبها “على أمل نجاة الأكاديمية السويدية كمؤسسة”.

روابط ذات صلة

بريطانيا تعرب عن قلقها للاعتداء الحوثي الصاروخي على المملكة

بريطانيا تعرب عن قلقها للاعتداء الحوثي الصاروخي على المملكة
الجيش اليمني يحرز تقدماً في معقل الانقلابيين الحوثيين شمال شرق محافظة صعدة

الجيش اليمني يحرز تقدماً في معقل الانقلابيين الحوثيين شمال شرق محافظة صعدة
“آبل”: كافة منشآتنا أصبحت تعمل بالطاقة النظيفة

“آبل”: كافة منشآتنا أصبحت تعمل بالطاقة النظيفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*