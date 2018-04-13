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الجبير: أزمة قطر غير مطروحة في القمة العربية

الجبير: أزمة قطر غير مطروحة في القمة العربية
Saudi Arabia's Foreign Minister Adel bin Ahmed Al-Jubeir attends an extraordinary meeting of the OIC Executive Committee in Istanbul, Turkey, August 1, 2017. REUTERS/Murad Sezer - RC1B56253F40
http://almnatiq.net/?p=565809
المناطق_متابعات

قال وزير الخارجية السعودي، الخميس، إن أزمة قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية الأحد في السعودية.

ورداً على سؤال وكالة “فرانس برس”، أوضح عادل #الجبير أنّ حل هذه الأزمة سيكون “داخل مجلس التعاون الخليجي”.

وستكون #قطر حاضرة في القمة العربية في الرياض، بينما تغيب عنها سوريا، التي تم تعليق عضويتها في الجامعة العربية منذ العام 2011.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 حزيران/يونيو 2017 علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية لدعم الأخيرة مجموعات متطرفة وتقربها من إيران.

إلى ذلك، عقد وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين اجتماعاً تشاورياً على هامش الاجتماع الوزاري العربي في الرياض الخميس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحث الوزراء آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين مواقف دولهم الثابتة في مكافحة التطرف والإرهاب رافضين أية محاولات للتدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم، ومشددين على تضامنهم واستمرار تنسيق مواقفهم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ككل.

وبحث الوزراء تطورات #أزمة_قطر، حيث أكدوا موقف دول الرباعية الثابت بضرورة تلبية دولة قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها وتمسكهم بالمبادئ الستة الواردة في اجتماع القاهرة وإعلان المنامة، باعتبار ذلك أساساً ضرورياً لإقامة علاقة طبيعية معها.

كما اتفق الوزراء على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم خلال المرحلة القادمة.

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